Remedie voor kwakkelende beurskoers? Het T-woord!

Geen discussie vandaag over het opmerkelijkste aandeel in Amsterdam: Fastned vlamde plots tot 50 procent hoger naar 15,32 euro.

Echt hard nieuws dat de koersexplosie verklaart, is er niet. Wel kwam de Nederlandse specialist in snellaadstations voor elektrische auto's met een persbericht dat veel verklaart. De kop? 'Fastned en Tesla openen Duitslands grootste snellaadpunt'.

Het laat zich raden dat de beleggers niet storm lopen voor het snellaadpunt an sich, al willen we Ladepark Kreuz Hilden, even onder Düsseldorf, zeker niet te kort doen. Maar wel voor het magische T-woord. Tesla dus. Een naam die de harten van de beleggers, Robinhoods of niet, al heel 2020 sneller doet kloppen.