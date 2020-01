Renteknip Britse centrale bank dubbeltje op zijn kant

De Bank of England.

De negen bestuurders van de Bank of England bespreken donderdag of een renteverlaging nodig is om de lage groei en inflatie op te krikken. Het resultaat van de vergadering is erg onzeker.

De verwachtingen over het rentebesluit van de Britse centrale bank veranderden de jongste weken bijna elke dag. De Belgische bestuurder Gertjan Vlieghe wakkerde twee weken geleden de speculatie over een renteverlaging aan. Hij signaleerde toen dat hij op 30 januari voor een renteverlaging zal stemmen als er tegen dan geen signaal kwam over een heropleving van de economie.

Dat herstel is nodig om de te lage inflatie op te krikken. De inflatie zakte in december onverwacht naar 1,3 procent, terwijl de centrale bank 2 procent inflatie nastreeft.

Schermvullende weergave Gertjan Vlieghe, de Belgische bestuurder van de Britse centrale bank. ©rv

Het signaal dat de Britse economie opleeft, kwam vrijdag. Een peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij bedrijven suggereert dat de Britse economie in januari het snelst groeide sinds eind 2018. De versnelling van de groei is vooral te danken aan de grote verkiezingsoverwinning van de Conservatieven op 12 december. Die zege vermindert de onzekerheid over de brexit en maakt de weg vrij voor de hogere overheidsuitgaven die de partij heeft beloofd.

Coronavirus

Maar de verspreiding van het coronavirus en de forse daling van de aandelenmarkten maandag hebben de bezorgdheid over de economische vooruitzichten weer doen toenemen. Daardoor flakkerde de speculatie over een renteknip weer op.

Toch verwacht bijna driekwart van de 61 economen die het persbureau Bloomberg heeft ondervraagd dat de centrale bank de rente op 0,75 procent handhaaft. Volgens de rentetermijnmarkt daarentegen is er 60 procent kans dat de Bank of England in de rente knipt.