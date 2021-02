Rentekramp 2.0 zet beurzen op verlies

Een langzaam maar zeker oplopende rente haalt beleggers net als drie jaar geleden even van hun wolk.

Exact 42 basispunten. Zo veel, of zo weinig zo u wil, is de Amerikaanse tienjaarsrente - de facto de mondiale 'risicovrije rente' - sinds begin februari gestegen. Van 1,07 procent tot 1,52 procent gisteren bij het slot op Wall Street (zie grafiek).

Maar toch schieten beleggers even in een kramp, net als drie jaar geleden. Net als toen hadden beleggers er een stevige rit opzitten in het gezelschap van 'Goudlokje', het vooruitzicht op een sterke economische groei in combinatie met centraal bankiers die de rente ultralaag houden.

Dat de economie in 2021 stevig kan herstellen na het pandemiejaar, daar twijfelt vrijwel niemand aan. Maar beleggers vrezen dat in de Verenigde Staten Democratisch president Joe Biden via een met verse schulden gefinancierd stimuluspakket van 1.900 miljard dollar te hard op het gaspedaal zal duwen en zo een inflatieopstoot zal veroorzaken.

Op Wall Street keek de Dow Jones donderdag tegen een kleine 2 procent verlies aan. Niet echt dramatisch: een dag eerder was er nog een vers record, met dank aan sussende taal van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Die voorspelt dat de inflatie nog zeker drie jaar (te) laag zal blijven en verzekerde dus tegelijk dat de centraal bankiers de rente ook nog jaren op nul betonneren.

Waar de 42 basispunten extra zich het meest laten voelen, is in de stevig gestegen technologiesector. Die bedrijven profiteerden in 2020 van een dubbele rugwind: een pandemie die wel op het lijf van hun bedrijfsmodellen geschreven leek én een gebetonneerde nulrente.

Die nul was veruit het belangrijkste cijfer van 2020. Met dat cijfer is één dollar verhoopte cashflow in de zelfs verre toekomst verrekend naar het heden evenveel waard als één dollar nu. In een sector waar beleggers sterke groei tot in de verre toekomst extrapoleren, kan zelfs een kleine stijging van de rekenrente een grote impact hebben op de waardering.

De Europese beurzen houden zich een stuk rustiger. Omdat in de meeste beursbarometers technologie minder de plak zwaait dan op Wall Street en integendeel vaak sectoren die profiteren van een heropening van de economie - zoals banken en chemie - de toon zetten.