'Rentelasten België zullen nog jaren dalen'

Zelfs bij een stijging van de marktrente zullen de rentelasten van de Belgische staat nog jaren dalen. Dat zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld.

2017 was een goed jaar voor de Belgische overheidsfinanciën. Het begrotingstekort verminderde van 2,5 naar 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en de overheidsschuld zakte van 106 naar 103,4 procent van het bbp. De verbetering is onder meer te danken aan de daling van de rentelasten. De rente-uitgaven van de federale overheid zakten met 790 miljoen euro naar 9,36 miljard of 2,15 procent van het bbp.

Politieke continuïteit

'Ik hoor vaak: de rentedaling is manna dat uit de hemel valt', zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bij de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld. 'Dat is waar, maar voor een stuk moet je de lage rente ook verdienen.'

Van Overtveldt merkte op dat de langetermijnrente de jongste dagen is gestegen in Italië en Spanje maar gedaald in Duitsland, Nederland, Frankrijk en België. 'Italië en Spanje tonen aan dat de lage rente snel op de helling kan komen te staan. Politieke continuïteit is belangrijk, ook in België.'

Lange looptijd

Deboutte zei dat de rentelasten de komende jaren verder zullen dalen, zelfs als de marktrente stijgt. Hij merkte op dat oude vervallende staatsobligaties met een hoge coupon nog altijd worden vervangen door nieuwe obligaties met een langere coupon.

'De rentelasten dalen in 2018 voor het eerst onder 2 procent van het bbp, naar 1,97 procent', zei Deboutte. 'Ze dalen verder naar 1,86 procent in 2020.' Deboutte: 'Als de rente plots met 100 basispunten stijgt, duurt het drie tot vier jaar vooraleer de rentelasten met 0,25 procent van het bbp toenemen.'

Dat is onder meer te danken aan de lange looptijd van de staatsschuld. De gemiddelde looptijd steeg van 8,65 jaar eind 2016 naar 9,29 jaar eind 2017 en 9,62 jaar in april 2018. De lage rente is dus voor vele jaren vastgeklikt. 'In de eurozone is alleen in Ierland en Malta de looptijd van de schuld nog langer', zei Van Overtveldt. Hoe langer de looptijd, hoe minder de overheid moet herfinancieren en hoe kleiner de kwetsbaarheid voor een rentestijging.