Rentelasten overheid zakken met 220 miljoen

De heel lage langetermijnrente doet de rentelasten van de federale overheid in 2019 met 220 miljoen euro dalen.

De aanhoudende rentedaling is slecht nieuws voor de spaarder, maar goed nieuws voor grote schuldenaars als de overheid. Dat bleek woensdag bij de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld.

In de komende maanden daalt de gemiddelde rente onder 2 procent. Jean Deboutte Agentschap van de Schuld

De rentelasten van de federale overheid dalen in 2019 met 220 miljoen naar 8,44 miljard euro of 1,82 procent van het bruto binnenlands product (bbp), zei Alexandre De Geest, de administrateur-generaal van de schatkist, op een persconferentie. Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, verwacht dat de rentelasten zelfs nog iets lager uitkomen.

De gemiddelde rente op de staatsschuld daalde in 2018 naar 2,17 procent en brokkelde in de eerste vier maanden van 2019 verder af naar 2,06 procent. Deboutte: 'In de komende maanden daalt de gemiddelde rente onder 2 procent. Er vervalt in september een obligatie met een coupon van 3 procent.'

Gemakkelijk jaar

De schatkist ziet de rentelasten in 2020 en 2021 voort verminderen, zij het trager dan de vorige jaren. In 2009 betaalde de federale overheid nog 11,9 miljard rente op de schuld of 3,4 procent van het bbp.

We hebben een optimale looptijd bereikt. Jean Deboutte Agentschap van de Schuld

Deboutte merkte op dat 2018 een relatief gemakkelijk jaar was voor de schatkist. 'De financieringsbehoefte daalde naar 33,6 miljard euro, het laagste peil sinds 2009. We moesten minder vervallende schuld herfinancieren omdat we de looptijd van de schuld hebben verlengd. De gemiddelde looptijd van de schuld steeg in 2018 naar 9,62 jaar en nam dit jaar verder toe tot 9,88 jaar.'