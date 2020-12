Retail Estates slaat slag in Nederland

De specialist in retailvastgoed Retail Estates verkoopt enkele panden met meerwaarde aan beleggers en vult tegelijk met twee deals zijn Nederlandse landkaart in.

Dat 'crisis' rijmt op 'opportuniteiten' illustreert het persbericht dat Retail Estates woensdagavond uitstuurde. CEO Jan De Nys grijpt de coronacrisis aan voor een stevige scheut 'arbitrage' in de portefeuille.

Met een focus aan de aankoopzijde op de tijdens de pandemie zeer populaire woningdecoratiewinkels, een specialisatie van de 16 Nederlandse winkelparken van de groep. Zoals De Nys in juni omschreef: 'Run shopping is voor ons een troef en dat zal zo blijven tot er een vaccin is'.

Met twee deals versterkt De Nys de positie van Retail Estates in het oosten van Nederland, terwijl de focus van de portefeuille tot nog toe de Randstad en Zuid-Nederland was. In Duiven nabij Arnhem koopt de groep voor 4,5 miljoen euro een winkelpand dat volledig verhuurd is aan de woninginrichter Leen Bakker. Het pand ligt in een 'big box' - lees vlot met de auto bereikbaar aan de stadsrand - winkelzone met publiekslokkers als IKEA, Makro, Mediamarkt en de doe-het-zelfketens Hornbach en Praxis.

Even Apeldoorn bellen

Vlakbij investeerde Retail Estates in het retailpark van Apeldoorn 2 miljoen euro in de opfrissing van winkelpanden die 'vlot verhuurd' werden aan X20, Swiss Sense, Huus en Beddenreus. Opnieuw woningdecoratie dus. Het resultaat is een meerwaarde voor de portefeuille. 'Apeldoorn' staat nu voor 19,3 miljoen euro in de boeken, tegenover 15,7 miljoen voordien.

De Nys verkocht ook stevig, inspelend op de grote beleggersvraag naar activa met stabiele (huur)rendementen nu centrale banken de rente op allerhande vastrentend papier tot (of zelfs onder) nul herleid hebben. In Alphen-aan-den-Rijn kocht een grote belegger een pand voor 15,6 miljoen, goed voor 0,9 miljoen meerwaarde.

In België kochten particuliere beleggers twee panden (een Hubo in Deinze en een leegstaand pand in Fléron) voor 6,1 miljoen, eveneens goed voor 0,9 miljoen meerwaarde.

Tegelijk investeert Retail Estates 10,5 miljoen in een nieuw retailpark bij het Luikse Hognoul. Alle panden zijn al verhuurd (aan woondecoratiespecialisten), mede dankzij de lokale IKEA als publiekstrekker.