Retail Estates toont zich pandemiebestendig

Beleggers draperen er een manisch-depressieve koers rond, maar de portefeuille van de winkelspecialist toonde zich in 2020 opvallend pandemiebestending.

Retail Estates sloot 2020 af met een netto-actiefwaarde per aandeel van 64,87 euro, leert de korte update over het derde kwartaal. Dat is nauwelijks minder dan de 65,51 euro een jaar eerder (zie grafiek).

Een opvallende prestatie, gelet op de pandemie die grote delen van de retailsector midscheeps trof. 'Voor het derde kwartaal op rij daalt de vastgoedportefeuille niet in waarde, in contrast met ander winkelvastgoed', merkt CEO Jan De Nys op.

In contrast met bijvoorbeeld Wereldhave Belgium, dat vooral op midscheeps door de pandemie getroffen winkelcentra in de steden focust, zoomt Retail Estates al decennia in op winkelparken in de stadsrand. Luidens het jongste halfjaarverslag zijn 55 panden van de panden interieurwinkels als Leen Bakker, Kwantum en Beter Bed. En dat is een segment dat tijdens de pandemie niet alleen goed stand houdt maar zelfs boomt nu veel mensen hun 'home office' willen verfraaien.

De Nys speelt ook regelmatig handig in op opportuniteiten om de portefeuille te 'verversen', zoals eind vorig jaar. Toen vulde Retail Estates onder meer zijn Nederlandse 'landkaart' in met een deal in het oosten van land, terwijl de groep tegelijk enkele Belgische panden tegen interessante prijzen aan particuliere beleggers verkocht.

Gelet op de stabiele portefeuille handhaaft De Nys zijn prognose om over het lopende boekjaar tot 31 maart een stabiel dividend van bruto 4,40 euro uit te keren. Ondanks de verplichte winkelsluitingen tijdens het voorjaar kon Retail Estates de daling van het courante resultaat over de eerste negen maanden beperken tot 7 procent, naar 47,9 miljoen euro ofte 3,79 euro per aandeel.