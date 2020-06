Rijkste Aziaat belandt in mondiale top 10

Vader Dhirubhai Ambani begon met de opbouw van het imperium in de jaren tachtig, eerst in de petrochemie om uit te breiden naar textiel, telecom, energie en vermogensbeheer. Toen Dhirubhai in 2002 stierf, werd de groep tussen zijn twee zonen Mukesh en Anil verdeeld. Terwijl Anils deel het moeilijk had, floreerden de zaken van Mukesh.