Rijkste Belgen vechten effectentaks 2.0 aan

Gino Coorevits belegt in aandelen via zijn vehikel Portus.

GBL en Portus, de vennootschappen van de familie Frère en van de investeerder Gino Coorevits, vechten de nieuwe effectentaks aan.

Bijna zes maanden na de inwerkingtreding van de effectentaks 2.0 vragen twee beleggingsvehikels aan het Grondwettelijk Hof een deel van de wet te vernietigen. De nieuwe wet voert een jaarlijkse taks van 0,15 procent in op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. De taks moet op kruissnelheid 429 miljoen euro per jaar opbrengen.

Daarmee zijn enkele dagen voor het verstrijken van de deadline van eind augustus al drie verzoekschriften ingediend. Eerder raakte bekend dat ook de verzekeringskoepel Assuralia verzet aantekent, onder meer omdat kleine beleggers in tak23-producten getroffen dreigen te worden.

Antimisbruikbepaling

Bij Portus en GBL, twee beleggingsvehikels, spelen uiteraard andere redenen. Portus is de sleutelholding van de 70-jarige Gino Coorevits, door De Tijd ooit omschreven als een van de minst bekende rijkste Belgen. Coorevits is een discrete West-Vlaming die rijk werd in textiel en vastgoed en tegenwoordig in Oostenrijk woont. Zijn zaken gebeuren wel nog volledig in België.

'Wat ons vooral stoort, is de antimisbruikbepaling die is opgenomen', zegt Luk Deconinck, bestuurder van Portus. De antimisbruikbepaling zegt dat de splitsing van een effectenrekening in meerdere rekeningen bij dezelfde bank een onweerlegbaar vermoeden van ontwijking is. Hetzelfde geldt voor de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Bij die omzetting verdwijnen de aandelen van de effectenrekening.

Wat ons vooral stoort, is de antimisbruikbepaling die is opgenomen. Luk Deconinck Bestuurder Portus

'Stel dat wij aandelen op naam willen zetten, omdat we willen profiteren van dubbel stemrecht. Dat is toch een zeer legitieme reden?', zegt Deconinck. 'De wet zegt nu dat die omzetting sowieso gelijkstaat met een omzeiling van de taks. En de wet is op dat vlak ook nog strenger gemaakt buiten de Raad van State om.' Portus heeft bijvoorbeeld al 30 jaar aandelen GBL in portefeuille, die vaak op naam staan.

GBL, de beursgenoteerde holding van de familie Frère die volgens de website van het gerechtelijk hof ook een verzoekschrift heeft ingediend, wenst nog niet uitgebreid te reageren. ‘Wij contesteren wel vaker zaken in Belgische of Europese wetten’, luidt de korte reactie van financieel directeur Xavier Likin.

Gemor

In de wandelgangen klinkt veel gemor over de effectentaks, ook van rijke mensen die liever niet geciteerd worden. 'Ik ben een langetermijnbelegger en ik hou daarom van aandelen op naam. Stel dat ik Lotus Bakeries wil kopen. Dan moet ik die aandelen sowieso eerst via de beurs aankopen. Pas enkele dagen later kan ik ze op naam zetten om ze de komende twintig jaar bij te houden. Ik wil dan niet plots als een fraudeur gebrandmerkt worden.'

Ik moet aandelen Lotus Bakeries eerst via de beurs aankopen. Pas nadien kan ik ze op naam zetten. Ik wil dan niet plots als een fraudeur gebrandmerkt worden. Een belegger

De rijke beleggers vinden dat de effectentaks 2.0 België als financieel centrum opnieuw uitholt, na de stelselmatige verhoging van de beurstaks en de stijging van de roerende voorheffing naar 30 procent. 'Kijk naar de holding Brederode. Die is al lang naar Luxemburg verhuisd om in een stabiel fiscaal klimaat te kunnen gedijen. Uiteindelijk gaat iedereen zijn rekening maken en dreigen nog financiële spelers te vertrekken', zegt iemand. 'Nu gaat het om een taks van 0,15 procent. Maar als dit er definitief doorkomt, weet je zo dat de taks nog gaat stijgen.'