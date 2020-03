Riksbank: rente knippen? Don't think so!

'Onze mening is dat het verschaffen van liquiditeit op dit moment het belangrijkste is', zei gouverneur Stefan Ingves in een commissie in het Zweeds parlement. 'Dat kan bestaan uit meer gulle voorwaarden op vlak van kredietverlening aan banken of uit directe activa-aankopen.' De Zweedse centrale bank belooft alvast dat haar balans het komende jaar niet krimpt.