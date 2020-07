Rinascita van de Italiaanse industrie?

De Italiaanse industriële productie veerde in mei dubbel zo sterk op als verwacht. De derde economie van Europa verbaast daarmee vriend en vijand. Maar het cijfer verhult kwetsbaarheden.

Una gran sorpresa vrijdag uit Milaan: de Italiaanse industriële productie steeg in mei dubbel zo veel als economen hadden voorspeld. De derde economie in de eurozone zag de output in fabrieken met 42 procent opveren ten opzichte van april. Economen hadden een stijging van slechts 24 procent voorspeld. Maar zelfs met die 'rennaissance' ligt de output nog steeds een vijfde onder het niveau van een jaar eerder.

'Het komt licht boven het Europees gemiddelde uit', zegt Nicola Nobile, econoom bij Oxford Economics. 'Het cijfer toont dat Italië toch alvast op vlak van industriële output gelijke tred weet te houden.'

Ook een cijfer over de industriële productie in Frankrijk tekende een fors herstel op in mei. Economen waarschuwen dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven. Veel bedrijven en sectoren draaien nog niet op volle toeren en de werkloosheid zou fors kunnen stijgen zodra de hulpprogramma's eindigen.

Het moment van de waarheid zal komen wanneer overheden hun steunprogramma's afbouwen. Marchel Alexandrovich Analist Jefferies

'Het moment van de waarheid zal komen wanneer verschillende steunregelingen van de Europese overheden geleidelijk worden afgebouwd', zegt Marchel Alexandrovich, analist bij Jefferies. 'Gezien de ongekende schok en het enorme aantal banen dat op de helling staat, is het onrealistisch dat de economieën qua tewerkstelling weer gauw op het niveau van 2019 zullen komen.'

Vervuiling en vrachtverkeer

Omdat officiële macrocijfers pas met vertraging worden vrijgeven, kijken veel analisten naar andere indicatoren zoals de verkeersdrukte en het stroomgebruik om de economische activiteit te ramen. In Duitsland steeg de vrachtwagentraffiek in juni met 4,7 procent na ee stijging van meer dan 6 procent in mei. Het vrachtverkeer was in april en maart stevig teruggelopen.