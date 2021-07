Risicoappetijt Belgische beleggers groter dan ooit

Het verschil tussen het aantal beleggers dat meer risico wil nemen en zij die dat niet zien zitten was nog nooit zo groot, zegt ING.

De beleggersbarometer van ING stijgt voor de derde maand op rij en bereikt het hoogste peil sinds begin 2018. Dankzij de heropening van de economie is er veel optimisme. Een op twee Belgische beleggers ziet de Belgische economie in de komende drie maanden aantrekken. Amper 17 procent ziet de toekomst minder rooskleurig in.

Ook het beursoptimisme blijft hoge toppen scheren. Liefst 45 procent van de beleggers ziet de aandelenkoersen de komende maanden stijgen, terwijl maar 18 procent een correctie vreest. Het is dan ook geen wonder dat de risicoappetijt blijft toenemen.

Voor 33 procent van de respondenten is het een goed moment om in risicovolle sectoren te beleggen. Zo’n 21 procent heeft daar grote twijfels bij. Daarmee staat het verschil tussen beleggers die meer risico willen nemen en zij die dat niet zien zitten op het hoogste peil sinds de start van de enquête in september 2004.

Dit bevestigt nog maar eens dat privébeleggers dikwijls meer risico durven te nemen wanneer risicoactiva al een flinke opwaartse rit achter de rug hebben. 'Wat opvalt is dat het percentage respondenten die meer risico willen nemen hoger ligt bij de mensen die heel weinig beleggingsoperaties doen dan bij de meer actieve beleggers', onderstreept Vanden Houte. 'Dat is een signaal dat we al redelijk ver in de beursrally zitten.'