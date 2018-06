'Risicodeling in eurozone mag stabielere landen niet benadelen'

Een gemeenschappelijk schokfonds kan de economie van de eurozone versterken, meent ECB-bestuurder Philip Lane. Om politiek haalbaar te zijn, moet dat wel rekening houden met het risico dat een land er gebruik van zal maken.

Philip Lane reageert voorspelbaar diplomatisch op de vraag of hij al concrete plannen heeft om te verhuizen naar Frankfurt volgend jaar. De gouverneur van de Ierse centrale bank is immers de gedoodverfde opvolger van Peter Praet als hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB). 'Elke centrale bankier moet aan de slag als de plicht roept. Maar dat is een beslissing voor de Europese politici', zegt hij tijdens een gesprek in Sintra waar vorige week centrale bankiers verzamelen bliezen.

Het is niet moeilijk raden waarom hij topkandidaat is. Lane is een academisch zwaargewicht. Onderzoek van de gespecialiseerde instelling RePEc (Research Papers in Economics) leert dat hij behoort tot de top 5 procent van invloedrijkste economen wereldwijd. Zijn voormalige collega's prijzen zijn nieuwsgierigheid om de echte economie te begrijpen in plaats van zich blind te staren op ingewikkelde modellen die proberen om die wereld te vatten.

De Ier geldt onder zijn ECB-collega's als een aimabele man, die binnen de beleidsraad nu al vaak het laatste woord heeft. Letterlijk dan. Omdat hij de enige bestuurder is met Engels als moedertaal, leest hij de toelichting van Mario Draghi bij het rentebesluit altijd minutieus na vooraleer de Italiaan de pers tegemoet treedt. Lane is ook niet het type om binnen de beleidsraad de confrontatie op te zoeken. De ECB heeft niet al te beste ervaringen met een president en een hoofdeconoom die er sterk verschillende meningen op nahouden. Zo clashten Jean-Claude Trichet en Jürgen Stark in 2010 over de wenselijkheid van een opkoopprogramma van het schuldpapier van probleemlanden. De Fransman trok aan het langste eind, de Duitser stapte uiteindelijk op.

Dat Lane geen relschopper is, wil niet zeggen dat hij geen sterke of controversiële meningen heeft. Zo leidde hij de werkgroep die achter het omstreden voorstel zat van de Europese Commissie voor een verpakte obligatie die bestaat uit staatspapier van de verschillende eurolanden. 'Het was onze opdracht om een realistische manier te bedenken om een einde te maken aan de neerwaartse spiraal tussen de gezondheid van banken en landen.'

Het is een politiek heikel punt. De Franse president Emmanuel Macron ijvert voor een Europese begroting, een punt dat ook op de agenda staat van de Europese top in Brussel later deze week. Een gemeenschappelijk schuldinstrument past in die plannen. Nederland en Duitsland reageerden al koel op het voorstel van de 'eurobond-light'. Zij vrezen dat het zal uitmonden in budgettaire transfers naar landen die het niet zo nauw nemen met hun overheidsfinanciën.

Volgens tegenstanders is dit schuldinstrument nutteloos zolang Italiaanse banken de Italiaanse overheidsobligaties op hun balans mogen beschouwen als risicoloos. Ze zullen die immers blijven verkiezen boven eurobond-lights omdat ze nu eenmaal meer opbrengen.

'Er zijn verschillende manieren waarop financiële instellingen beperkt worden in dit soort beleggingen. Onder de huidige regelgeving kunnen toezichthouders zich al zorgen maken als ze merken dat een bank overdreven risico's neemt met zijn beleggingen in overheidspapier. Daarnaast zijn er nog de financiële markten. Als beleggers oordelen dat een bank te veel risico neemt, ongeacht wat de regelgeving daarvan vindt, dan zullen ze die afstraffen.'

Waarom niet gewoon concentratielimieten instellen? Daarbij mag de portefeuille van een bank maar voor

een bepaald percentage bestaan uit staatsobligaties van een land.

'Als de regelgever banken ertoe aanzet om hun risico's te spreiden of te verminderen, zal de vraag naar de heel veilige Europese verpakte obligatie toenemen. Er is dus een duidelijke wisselwerking tussen de twee.'

De eurozone blijft werk in uitvoering. Zo is er geen systeem voor budgettaire transfers, wat volgens academici cruciaal is voor een duurzame muntunie.

'Volgens de handboeken economie volstaat het onder normale omstandigheden dat een overheid een degelijk contracyclisch beleid voert. Dat betekent dat ze overschotten opbouwt in de goede jaren, en tekorten aanvaardt als het economisch minder gaat. Dan heb je geen transfers nodig.'



'Als een economie evenwel een ernstige klap te verduren krijgt, kan het nuttig zijn om een systeem te hebben dat de budgettaire risico's deelt. De vraag is niet of de eurozone dit nodig heeft of niet, maar wel of het de Europese economie sterker zou maken.'