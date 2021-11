Rivian haalt bij Wall Street-debuut 10 miljard euro op

Net nu beleggers even op de rem staan bij sectorpionier Tesla, lopen ze storm voor de producent van elektrische pick-ups als 'next best thing'.

Rivian zoemt deze middag met een startkoers van 78 dollar het koersenbord van Nasdaq op. Dat leert een mededeling van de bouwer van elektrische pick-uptrucks. Zeggen dat de beleggersinteresse groot was, lijkt het understatement van het jaar. Initieel lag de prijsvork op 57 à 62 dollar, die was later door de begeleidende zakenbanken fors verhoogd naar 72 à 74 dollar. Om nu dus geprikt te worden boven de bovenkant van de verhoogde vork.

Resultaat: met de 153 miljoen aangeboden aandelen haalt het 12 jaar oude project van MIT-alumnus Robert ('RJ') Scaringe bijna 12 miljard dollar (10,3 miljard euro) op. Rivian tekent zo voor de grootste Wall Street-IPO van het jaar.

Beleggers waarderen de bouwer van elektrische pick-ups met rugdekking van Amazon en Ford op 77 miljard dollar (66 miljard euro). Zakenkrant The Wall Street Journal merkt op dat de Rivian-bankiers op de road shows doelbewust de vergelijking maakten met Tesla . Een argument dat duidelijk aansloeg, al is Rivian veel minder ver gevorderd dan het bedrijf van Elon Musk.

Tesla leverde over de jongste vier kwartalen meer dan 800.000 auto's af en draaide over dezelfde periode bijna 3,5 miljard nettowinst op 47 miljard dollar omzet.

Rivian, daarentegen, leverde pas dit najaar zijn eerste auto's af. Luidens het prospectus per 31 oktober exact 156 stuks van het R1T-model, zo goed als allemaal aan eigen werknemers. Over de eerste zes maanden van 2021 was er nog geen omzet en was er net geen 1 miljard dollar verlies. Dit als gevolg van de opstartkosten voor de R1T, een zevenzits-SUV. Tegen eind dit jaar zouden in de fabriek in Normal, Illinois 1.200 pick-ups van de band moeten gerold zijn.

De financiële data lijken in het verhaal echter bijzaak, belangrijker lijkt bij grote beleggers FOMO: fear of missing out. Ze zijn zeldzaam, de investeerders die zowat de hele stratosferische klim van Tesla (zie grafiek) meemaakten. Een van de schaarse is de Schotse groep Baillie Gifford, met dank aan beheerder James Anderson. En dus wil niemand de trein missen als potentieel 'the next best thing' richting Nasdaq zoemt.