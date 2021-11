Rivian racet met prijskaartje van 60 miljard naar Wall Street

De ontwerper van elektrische trucks leverde pas recentelijk zijn eerste auto af, maar slaat munt uit beleggers die na de stratosferische klim van Tesla 'the next best thing' zoeken.

Rivian, 12 jaar geleden opgericht door MIT-alumnus Robert ('RJ') Scaringe, zit in de laatste rechte lijn naar Wall Street. Dat leert de prospectus die de ontwerper van elektrische pick-uptrucks gisterenavond bij de beurswaakhond SEC indiende.

De intekenprijs ligt tussen 57 en 62 dollar. Inclusief aandelenopties mikt Scaringe zo op een beurswaarde van maximum 60 miljard dollar. Dat is minder dan de berichten over 80 miljard die deze zomer circuleerden, maar nog altijd ruim het dubbele van 28 miljard dollar die het 12 jaar oude bedrijf bij een kapitaalronde in januari opgeplakt kreeg.

Scaringe is van plan 135 miljoen nieuwe aandelen uit te geven en zo tot 8,4 miljard dollar op te halen. Ter vergelijking: Elon Musk, de pionier in elektrische auto's, haalde bij de beursgang van Tesla in 2010 260 miljoen dollar op.

Datzelfde Tesla is ook dé reden waarom Rivian naar de beurs trekt tegen een waardering die groter is dan de omgerekend 53 miljard dollar voor Honda Motor. De sneller dan verwachte doorbraak van elektrische auto's heeft de beurswaarde van Tesla doen exploderen, tot een record van meer dan 1.200 miljard dollar gisteren (zie grafiek).

Tesla leverde over de jongste vier kwartalen meer dan 800.000 auto's af en draaide over dezelfde periode bijna 3,5 miljard nettowinst op 47 miljard dollar omzet. Rivian, daarentegen, leverde pas dit najaar zijn eerste auto's af. Over de eerste zes maanden van 2021 was er nog geen omzet en was er net geen 1 miljard dollar verlies.

Toch lijkt het geen twijfel dat de beursgang een inslaand succes wordt. Scaringe krijgt luidens het prospectus rugdekking van bestaande en nieuwe investeerders: naast e-commercereus Amazon is dat het kruim van Wall Street, met fondsengiganten Blackstone, Franklin Templeton, T. Rowe Price en Third Point.