Robeco: 'De beurs gaat in 2020 of flink omhoog of flink omlaag'

Blokland stelt dat de prestatie van aandelen vooral van de Amerikaanse economie afhangt. 'Om te weten hoe het beleggingsjaar eruit gaat zien is de belangrijkste vraag of er een recessie in de VS komt. Daar gaan wij in ons basisscenario niet van uit. In dat scenario zou het sterk verslechterde sentiment in de Amerikaanse industrie - dat nu weegt op de groei - weer wat moeten verbeteren. Als dat scenario klopt, dan kunnen de markten nog verder omhoog. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat we richting een recessie bewegen. Die zal dan waarschijnlijk niet heel diep zijn, maar de markten zullen dan wel een klap krijgen.'