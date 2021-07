Robinhood maakt teleurstellend beursdebuut

De beleggingsapp Robinhood begint zijn beurscarrière zonder koerswinst op Nasdaq. Voor de eigen klanten die intekenden in de hoop op een snelle winst is dat een tegenvaller.

Met het Amerikaanse Robinhood was het vandaag de beurt aan een van de opmerkelijkste beursdebuten van een jaar waarin er aan beursintroducties (IPO) geen gebrek is. De populaire beleggingsapp ontbolsterde helemaal tijdens de pandemie door verveelde millennials een uitlaatklep te geven op de beurs. De resulterende groei in klanten en omzet ging ook gepaard met de nodige controverses en boetes. Robinhood krijgt het verwijt van beleggen een verslavend en risicovol spelletje te maken, terwijl achter zijn ‘gratis’ beleggingstransacties een controversieel verdienmodel schuilt.

De enorme bagage aan risicofactoren die Robinhood meesleept hielp mogelijk de matige beleggersinteresse verklaren in de voorbije dagen. De introductieprijs werd woensdag vastgelegd op de onderkant van de prijsvork van 38 tot 42 dollar, waardoor het acht jaar oude bedrijf een waardering van 32 miljard dollar kreeg opgekleefd. Beide oprichters, Vlad Tenev (34) en Baiju Bhatt (36), kroonden zich daarmee tot miljardairs, met een vermogen van 2,4 miljard dollar voor CEO Tenev.

Pop

De lagere introductieprijs had wel als voordeel dat een grotere ‘pop’ – de koerswinst op de eerste dag – mogelijk was. Niet onbelangrijk, aangezien Robinhood een ongewoon groot percentage van zijn aandelen gereserveerd had voor zijn beleggingsklanten. Die kregen tot 35 procent van de aandelen toegewezen, met als risico dat een mislukte IPO de eigen klanten met verliezen zou opzadelen.

Robinhoods gok lijkt voorlopig geen schot in de roos. De eerste koers op Nasdaq lag pal op de introductieprijs, wat Robinhood waardeert op 32 miljard dollar. Kort nadien stond er al een verlies van 5 procent op de koersborden.

Nu is het afwachten of de eigen klanten ook van Robinhood een wild schommelend ‘meme’-aandeel zullen maken, in navolging van onder meer GameStop en AMC. Die aandelen werden begin dit jaar een favoriet mikpunt van het leger Robinhood-beleggers die elkaar via internetfora opzwepen om koersen de stratosfeer in te jagen en nadien te zien imploderen.

Volgens CNBC was Robinhood woensdag nog druk bezig zijn klanten te overtuigen aandelen te kopen, een aanwijzing dat de interesse bij institutionele beleggers matig was.