Robinhood treft schikking voor misleidende informatie

De Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigt de beleggersapp Robinhood van het geven van misleidende informatie over zijn verdienmodel.

Het razend populaire Amerikaanse beleggingsplatform Robinhood treft een schikking met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het bedrijf betaalt 65 miljoen dollar, zodat de SEC een zaak laat vallen.

De beurswaakhond stelt dat Robinhood zijn klanten heeft misleid door niet duidelijk te vertellen hoe de app zijn geld verdient. Zo krijgt de 'gratis' beleggingsapp betalingen van grote marktmakers, zoals Citadel en Two Sigma, als het orders van klanten doorstuurt. De betalingen kunnen invloed hebben op de manier waarop handelshuizen de orders uitvoeren.

'Tussen 2015 en eind 2018 heeft Robinhood misleidende informatie gegeven bij zijn communicatie aan klanten', stelt de beurswaakhond in een verklaring. 'Het heeft niet gezegd dat het in ruil voor betalingen orders doorstuurde naar marktmakers, een praktijk die bekend staat als payment for order flow.'

Commissies

'Een van de verkooptechnieken van Robinhood was zeggen dat de handel vrij van commissies is. Maar door zijn ongebruikelijk hoge payment-for-order-flowpercentages werden de orders van zijn klanten uitgevoerd tegen prijzen die ongunstig waren ten opzichte andere brokers.'

Volgens de SEC heeft Robinhood door die praktijken 34,1 miljoen dollar van zijn klanten ontnomen. Bij dat bedrag houdt de beurswaakhond al rekening met het feit dat klanten geen commissies hoefden te betalen.

Robinhood geeft de beschuldigingen van de SEC niet toe, maar ontkent ze ook niet. Wel zegt het bedrijf in een verklaring dat de praktijken die onder vuur liggen 'niet het Robinhood van vandaag weerspiegelen'. Daarnaast stelt het bedrijf dat het nu met extra marktmakers samenwerkt om de orderuitvoering te verbeteren en dat het volledig transparant is over de huidige omzetstromen.

Controversieel

Robinhood is niet de enige broker die geld ontvangt voor het versturen van orders naar handelshuizen. Bijna alle online brokers doen daaraan mee. Critici stellen dat dergelijke praktijken flitshandelaren en andere marktmakers winst laten maken ten koste van de kleine belegger. Verdedigers van deze handelswijze zeggen dat het net zorgt voor lagere prijzen voor klanten bij de overgrote meerderheid van de transacties.

Meer kritiek

Robinhood haalde in het tweede kwartaal 180 miljoen dollar binnen met het doorzenden van transacties. Het grootste deel van de omzet komt van de handel in opties. Dat is opmerkelijk omdat de app zich richt op nieuwe beleggers, terwijl opties over het algemeen gezien worden als een complex financieel product, dat vooral voor onervaren beleggers risico's inhoudt.

Niet vreemd dat de app met dergelijke praktijken veel kritiek krijgt van toezichthouders. Woensdag begon de beurswaakhond van de Amerikaanse staat Massachusetts nog een zaak tegen de handelsapp. De toezichthouder beschuldigt Robinhood ervan dat het van beleggen een spelletje maakt en dat het onvoldoende maatregelen neemt om onervaren beleggers te beschermen. Daarnaast stelt het dat het platform staatswetten en -reguleringen heeft overtreden door zichzelf agressief te promoten 'zonder rekening te houden met het beste belang van haar klanten'.

Volgens de waakhond heeft Robinhood een groot aantal klanten toegelaten om in opties te handelen, terwijl ze nauwelijks of zelfs geen kennis van beleggen hadden. Het bedrijf zou ook groen licht hebben gegeven aan nieuwe traders, terwijl dat zelfs in conflict was met het eigen beleid van de onderneming.

Daarnaast heeft de SEC samen met een belangrijke brokerregulator uit de sector een onderzoek geopend naar hoe Robinhood heeft gereageerd op handelsstoringen op zijn platform in maart. Die werden veroorzaakt door de extreem hoge volatiliteit op de financiƫle markten wegens de coronacrisis. Daardoor konden klanten niet handelen, terwijl ze zagen hoe de beurzen fors onderuitgingen, zodat de app een regen aan klachten kreeg.

Beursgang

Robinhood is dit jaar overstelpt door nieuwe beleggers, omdat mensen thuiszittend tijdens de pandemie wanhopig op zoek gingen naar een nieuwe bezigheid. Het platform is vooral populair bij jonge beleggers, die door het fenomeen in de beurswereld 'Robinhoods' genoemd worden. Vaak hebben ze geen beleggerservaring en spelen ze vooral in op 'verhalen', terwijl ze traditionele methodes om een aandeel te waarderen schuwen.