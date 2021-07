Robinhood verviervoudigde omzet met 'memeboom'

De tradingapp haast zich ondanks een recordboete voor misleiding van klanten naar de beurs. Dat heet het ijzer smeden als het gloeiend is.

De populaire gratis tradingapp Robinhood trapte donderdagavond formeel zijn beursgang op Wall Street af, door bij de beurswaakhond SEC het prospectus in te dienen.

De timing oogt op het eerste gezicht wat vreemd. Een andere Amerikaanse waakhond, FINRA, had Robinhood een dag eerder een recordboete opgelegd omdat de app 'miljoenen klanten valse of misleidende informatie verschaft had' en klanten die daar niet klaar voor waren naar meer risicovolle optiehandel gestuurd had.

Het prospectus leert ook dat er zes collectieve rechtszaken lopen over het letterwoord PFOF. Dat staat voor 'payment for order flow', de praktijk waarbij Robinhood de klantendata te gelde maakt bij grote beleggers. En de controversiële beslissing om begin 2021 de handel in populaire aandelen als GameStop aan banden te leggen, leidde zelfs tot een onderzoek van de telefoon van oprichter en CEO Vladimir Tenev door de openbaar aanklager in Californië.

Schermvullende weergave

Maar dezelfde 'memeboom' in aandelen als GameStop verklaart meteen waarom Robinhood nú naar de beurs trekt, spijts alle juridische beslommeringen. De explosie van interesse bij jongeren via populaire platformen als Reddit doet wonderen voor de resultatenrekening van Robinhood, leert hetzelfde prospectus.

137 Een lucratieve gratis dienst Robinhood verdiende over het eerste kwartaal gemiddeld 137 dollar aan elke klant, 65 procent meer dan een jaar eerder.

Of toch de bovenste lijn: de omzet verviervoudigde in het eerste kwartaal van 2021 van 128 miljoen naar 522 miljoen dollar. Niet alleen zag de app het aantal actieve maandelijks gebruikers (MAU in het jargon) verdubbelen tot 17,7 miljoen, elke gebruiker leverde ook meer inkomsten (ARPU in het jargon) op: 137 dollar, van 83 dollar in het eerste kwartaal van 2020. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) was 115 miljoen positief, tegenover een verlies van 47 miljoen een jaar eerder.

Schermvullende weergave

Netto is nog een ander paar mouwen: die kleurde 1,4 miljard dollar rood. Maar dat is vooral het gevolg van de converteerbare obligaties die Robinhood in februari uitgaf.

Ook die obligaties zijn door de boomende activiteit fors meer waard geworden, aangezien ze tegen gunstige koersen in aandelen - 38 à 42 dollar, of 70 procent van de (nog niet bepaalde) IPO-prijs als die lager zou zijn - omgezet kunnen worden. En dus moest Robinhood een forse boekhoudkundige minwaarde boeken, omdat de uitstaande schuld - die obligaties dus - fors meer waard geworden zijn.

Sequoia

Een van de intekenaars op de obligaties, die Robinhood 3,4 miljard dollar cash opleverden, is Sequoia Capital, de spin in het web van het 'Wall Street van Silicon Valley' dat Sand Hill Road is.