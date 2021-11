'Roebel is aantrekkelijke munt, lira is te mijden'

Terwijl Turkije deze week de rente heeft verlaagd, heeft Zuid-Afrika die verhoogd. Hoe aantrekkelijk zijn de lira, rand en andere hoogrentende munten van groeilanden?

De Turkse centrale bank verlaagde donderdag onder druk van president Recep Tayyip Erdogan haar basisrente van 16 naar 15 procent. De inflatie bedraagt nochtans net geen 20 procent en de lira kreeg de jongste weken zware klappen. De munt zakte na de renteverlaging naar een historisch dieptepunt. De Zuid-Afrikaanse centrale bank trok haar basisrente op van 3,5 naar 3,75 procent, omdat de inflatierisico's zijn toegenomen. Ook in Brazilië en Rusland is de rente recent opgetrokken.

We zijn positief over obligaties van groeilanden in lokale munt. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

'We zijn positief over obligaties van groeilanden in lokale munt', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'Die obligaties bieden nog wat rendement, maar er is wel een risico dat die munten dalen.' Vooral de Turkse tienjaarsrente is met 19,3 procent zeer hoog. Maar ook in Brazilië (11,7%), Zuid-Afrika (10%) en Rusland (8,3%) is de tienjaarsrente veel hoger dan in de eurozone.

Schuldgraad

Alexandre Goldwasser, bestuurder van het beurshuis Goldwasser Exchange, vindt munten van groeilanden aantrekkelijk als diversificatie. 'De schuldgraad van overheden en de privésector is hoger dan ooit, maar in de groeilanden is de overheidsschuld lager dan in de ontwikkelde landen. Toch merk ik bij klanten dat ze wat terughoudender werden tegenover de groeilanden, omdat ze een rentestijging verwachten in de ontwikkelde landen. Ik verkies obligaties van grote groeilanden, omdat die beter bestand zijn tegen schokken.'

Het valt op dat alle gecontacteerde specialisten negatief zijn over Turkse obligaties. 'Het monetair beleid in Turkije wordt ingegeven door electorale overwegingen', zegt Ludo Geris, obligatiespecialist van KBC. 'Erdogan speelt met vuur. De reële rente is zwaar negatief en er is een risico van kapitaalvlucht en een schuldencrisis.'

De daling van de lira maakt het voor Turkije moeilijker om schulden in dollar terug te betalen. Alexandre Goldwasser Bestuurder Goldwasser Exchange

Goldwasser merkt op dat Turkije veel schulden in dollar heeft. 'De daling van de lira maakt het moeilijker om die schulden terug te betalen.' De lira zakte sinds begin dit jaar met 27 procent tegenover de euro en met 33 procent versus de dollar. De Braziliaanse real en de Zuid-Afrikaanse rand bleven tegenover de euro ongeveer stabiel en de Russische roebel steeg met 10 procent.

Olie en gas

De klim van de roebel is vooral te danken aan de prijsstijging van aardolie en aardgas. Rusland is een grote exporteur van olie en gas. Hoewel de roebel al duidelijk is gestegen, zijn de specialisten positief over die munt. Geris merkt op dat de Russische centrale bank alert is. 'Het enige minpunt is dat recente inflatiecijfers slechter waren dan verwacht.'

Gijsels vindt dat grondstoffenmunten een plaats verdienen in de beleggingsportefeuille. Hij verwijst naar de 'bull market' (stierenmarkt) van de grondstoffen. Ook Brazilië en Zuid-Afrika produceren veel grondstoffen.

Brazilië worstelt met politieke problemen en budgettaire uitdagingen. Ludo Geris Obligatiespecialist KBC