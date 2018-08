Roebel onder druk door Amerikaanse sancties

Aeroflot

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Amerikaanse sancties de Russische markten doen dalen. In april kondigden de VS sancties aan omdat Rusland geprobeerd heeft de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. De Russische markten stabiliseerden daarna dankzij de stijging van de olieprijs. Rusland is een belangrijke exporteur van olie.