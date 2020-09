Roubini schetst horrorbeeld van crisis en hoge inflatie

Nouriel Roubini waarschuwt voor negatieve aanbodschokken en hoge inflatie over twee jaar.

Econoom Nouriƫl Roubini, beter bekend als Doctor Doom, doet zijn bijnaam weer eer aan in een interview met de zakenzender Bloomberg en geeft een hele reeks redenen waarom het met de economie de verkeerde kant uitgaat. 'Door de recessies in de VS en Europa zien we nu disinflatoire krachten via lagere grondstofprijzen en dat gaat nog wel even door. Maar als we door blijven gaan met het monetariseren van schulden kunnen we in twee jaar in een situatie van stagflatie zitten wanneer we een negatieve aanbodschok krijgen. Die negatieve schokken zijn er al door onderbrekingen in de aanvoerketens en door het terugdraaien van de globalisatie.'

'Op korte termijn hebben we last van een neerwaartse druk op de inflatie', vervolgt Roubini. 'Maar op een langere termijn gaan we het omgekeerde probleem hebben: te hoge inflatie. Dit omdat de aanbodschokken zullen leiden tot een lager potentieel voor economische groei. Dat was ook in de jaren 70 het geval en toen kregen we stagflatie. Sommige markten laten zien dat sommige beleggers zich al zorgen maken dat inflatie over een paar jaar een probleem wordt.'

Beurscorrectie

'Op de beurs hebben we in september al een correctie te pakken van 10 procent en dat is niet vreemd', legt de econoom uit. 'Met de coronabesmettingen die oplopen lijkt het erop dat we een derde golf gaan krijgen in de komende winter. Daar komt bij dat het coronavaccin waarschijnlijk pas ergens volgend jaar op de markt komt. Met een heftige derde golf zonder de beschikbaarheid van een vaccin kan er een golf aan faillissementen komen, waardoor er een nieuwe bankencrisis dreigt. Daar komt nog eens bij dat we chaotische Amerikaanse verkiezingen kunnen krijgen en een harde brexit.'