‘Ruil groeibedrijven voor kwaliteits- en waardeaandelen'

In de late fase van de economische cyclus waarin we zitten, zijn vaak nog goede zaken te doen op de beurs. Maar de risico’s nemen toe, waardoor je best wat voorzichtiger wordt, stelt JPMorgan Asset Management.

De Europese beurzen presteren dit jaar opnieuw een pak slechter dan Wall Street. Terwijl de Amerikaanse S&P500-index kan uitpakken met een winst van 4 procent sinds Nieuwjaar, bengelt de MSCI Euro Index 8 procent lager. We vroegen aan Karen Ward, hoofdstrateeg voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij JPMorgan Asset Management, wanneer de Europese beurzen die belabberde periode achter zich kunnen laten en wat de beleggers best kunnen doen. Haar werkgever is met 2.000 miljard dollar onder beheer een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

‘Het herstel in Europa is fragieler dan ik dacht’, zegt Ward. ‘Dat is niet te wijten aan de binnenlandse vraag, want die blijft robuust, maar aan de slabakkende export, vooral naar China. Dat land lijdt onder de handelsoorlog met de VS.’ De export uit de eurozone naar China is in een jaar bijna een tiende gezakt.

‘Europa ligt bovendien niet goed in de markt’, zegt de strateeg. ‘De brexit en de politieke problemen, met de wankele Italiaanse begroting op kop, jagen internationale beleggers schrik aan. Veel investeerders zijn nog altijd cynisch over de toekomst van de euro.’

Maar net hierin zit een opportuniteit. ‘Ik verwacht enkele oppeppers voor Europa. In de eerste plaats ga ik nog altijd uit van een gunstig brexitakkoord. Ten tweede is Italië geen systemisch probleem. Op termijn zal de vrees voor politieke turbulentie in Europa gaan liggen.’

Ward stelt ook dat de waarderingen op de beurzen niet overdreven zijn. ‘De Europese aandelen zijn goedkoop. Maar daar heb je op korte termijn niet veel aan. Die wetenschap helpt je voor de komende vijf jaar, niet voor de komende zes maanden. Op korte termijn is het sentiment veel belangrijker om de richting van de koersen te bepalen.’

Eind september noteerde de MSCI Europe Index tegen 13,5 keer zijn winst, minder dan het gemiddelde van 14,4 keer sinds 1990. De Europese aandelen gaan over de toonbank tegen 1,8 keer hun boekwaarde, ook al onder het gemiddelde van 2,1 keer. En het dividendrendement van gemiddeld 3,5 procent bruto is niet te versmaden.

De Europese Centrale Bank (ECB) moet wel snel komaf maken met haar negatieve rentevoeten. Want als de economie in een recessie terechtkomt, heeft ze geen munitie om te stimuleren. ‘Daarvoor hebben we de VS nodig’, zegt Ward. ‘De VS zijn al veel verder in de economische cyclus. De werkloosheid is gezakt tot amper 3,7 procent, wat druk zet op de lonen en waardoor de inflatie versnelt. Het beste scenario voor Europa is dat de Amerikaanse economie maar heel geleidelijk vertraagt, zodat de ECB tijd krijgt om haar beleid te normaliseren voor het te laat is. Want een recessie in de VS leidt onvermijdelijk ook bij ons tot een vertraging.’

De strateeg gaat sowieso uit van een lagere groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten in 2019. Dan valt het gunstige vergelijkingseffect van de belastingverlaging door de Amerikaanse president Donald Trump weg. Maar Ward sluit positieve verrassingen in de VS niet uit: ‘Het succes van Trumps America First-politiek ligt in de weegschaal. Als hij erin slaagt de productie naar de VS terug te halen en de bedrijven tegelijk hun productiviteit kunnen verhogen omdat er zo weinig beschikbare arbeidskrachten zijn, kunnen we hem vergeven dat hij het begrotingstekort laat oplopen tot 5 procent. Als zijn beleid de inflatie doet galopperen, met te hoge rentevoeten tot gevolg, wordt de balans negatief.’

Volgens Ward bewijst de geschiedenis dat tijdens de late fase van de economische cyclus de beurzen vaak nog goede prestaties neerzetten. Al word je toch best een tikkeltje voorzichtiger: ‘Ik zou de blootstelling aan kleine en middelgrote aandelen verminderen, want die gaan meestal feller naar beneden bij een correctie. Best verminder je ook het gewicht van groeiaandelen, ten voordelen van kwaliteitsbedrijven en waardeaandelen met vaste cashflows en weinig schulden.’