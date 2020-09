Rush op Belgische beursnieuwkomers

Het Waalse antisnurkbedrijf Nyxoah spurtte vrijdag op zijn eerste noteringsdag 15 procent hoger. De vraag naar nieuwe aandelen lag ruim vijf keer hoger dan het aanbod. Daarnaast opende de specialist in de digitalisering van facturen Unifiedpost de inschrijvingen voor zijn beursgang, waarop alleen institutionele investeerders kunnen intekenen. In tien minuten was het orderboek volledig gevuld. Het bedrijf uit Terhulpen noteert vanaf dinsdag op de beurs.