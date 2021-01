Rush op rommel en teleurstellende tech ontlokken verkoopgolf

De markt zit in een storm nu een niet-aflatend leger retailbeleggers zich in de krochten van de beurs op rommelaandelen werpt. Daarmee zetten ze indirect 'mainstream' aandelen onder grote druk.

Het predicaat maakt in de huidige tijden misschien niet meer zo veel indruk, maar wat we momenteel meemaken is ongezien. Retailtraders verenigen zich op internetfora als Reddit en doen in de krochten van de markt meerdere aandelen met duizelingwekkende percentages stijgen.

Na GameStop zijn nu ook de met schulden overladen cinemagroep AMC , de bankroete videotheekketen Blockbuster en hoofdtelefoonproducent Koss aan de beurt. Het gaat telkens om bedrijven in financiële ademnood met een heikel fundamenteel plaatje.

Die frenzy op rommelaandelen zet druk op meer 'mainstream' activa. Hefboomfondsen verkopen immers winstposities om de verliezen op hun belegerde shortposities, waarbij ze net uitgaan van dalende koersen voor bovengenoemde rommelaandelen, te compenseren. Nasdaq (-3%) en S&P500 (-2,6%) beleefden woensdag hun slechtste dag sinds oktober. De Fed waarschuwde voor een lang economisch herstelpad maar liet zijn beleid ongewijzigd.

'Een bijkomende zorg op de korte termijn is of de koerexplosies in de risicovollere delen van de financiële markten een cascade-effect veroorzaken', schrijft hoofdstrateeg Sean Darby van Jefferies. 'Daardoor krijg je gedwongen liquidatie van reguliere aandelen om verliezen te compenseren'.

'Het geloof in een efficiënte werking van de markt waarbij activa op hun faire waarde worden beoordeeld wordt zwaar op de proef gesteld', aldus Darby.

Tesla

De verkoopdruk op meer 'mainstream'-aandelen wordt kracht bijgezet door een reeks teleurstellende bedrijfsresultaten.

Apple was ondanks sterke recordcijfers voorzichtig in zijn outlook en viel nabeurs terug. Tesla rapporteerde een lager dan verwachte winst bij een recordomzet. Een 'gemengd rapport' die beleggers in het populaire aandeel teleurstelt. Facebook waarschuwde dan weer voor 'significante onzekerheden' in 2021 doelend op toenemende regelgeving en druk op de advertentiemarkt.

In Zuid-Kora vielen ook de winstcijfers van Samsung tegen. De Aziatische beurzen volgen de negatieve tred in Europa en de VS en verliezen tot 2 procent.