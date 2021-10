Rusland: 'Geen extra gas zonder fiat voor Nord Stream 2-pijplijn'

De Nord Stream 2 gaspijpleiding in Lubmin in Duitsland.

Moskou verhoogt de druk op Duitsland en de Europese Unie om een nieuwe gaspijpleiding in gebruik te nemen.

Rusland maakt duidelijk dat het alleen bereid is meer aardgas te leveren aan de Europese Unie als het iets in ruil krijgt. Het vraagt dat de regulatoren in Duitsland en de Europese Unie toestemming geven voor gebruik van de nieuwe, omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2. Dat zeggen mensen die nauwe contacten hebben met gasreus Gazprom en de Russische overheid.

'We kunnen niet ter hulp komen om fouten te corrigeren die wij niet hebben gemaakt', zegt Konstantin Kosachyov, een belangrijk Russisch parlementslid, in een interview met Bloomberg. 'We leven al onze contracten na, al onze verplichtingen. Alles daar bovenop is het onderwerp van bijkomende vrijwillige akkoorden die voordelig zijn voor beide partijen.'

De uitbater zegt dat de nieuwe pijpleiding vol zogenaamd technisch gas zit en kan beginnen te functioneren. Maar het effectieve gastransport is niet mogelijk zolang de regelgevers geen toestemming geven.

Gazprom

De aankondiging kwam na een nieuwe stijging van de gasprijs. Die volgde op nieuws dat Gazprom slechts een beperkt deel van de beschikbare capaciteit heeft geboekt om gas via andere pijpleidingen naar de Europese Unie te transporteren. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zegt dat Gazprom voor november geen extra capaciteit heeft geboekt voor gasexport via Oekraïne. Gazprom boekte 35 procent van de capaciteit van de gaspijpleidingen via Wit-Rusland en Polen.

Na de waarschuwing van Moskou steeg de gasprijs even van 93 naar 96 euro per megawattuur vooraleer terug te vallen. De gasprijs sloot maandag op 89,5 euro per MWh.

Rusland staat al enige tijd onder druk om meer gas te leveren, omdat de Europese Unie worstelt met lage gasvoorraden. De angst voor tekorten heeft vooral sinds begin september de gasprijs spectaculair doen stijgen. Aardgas is nu bijna vijfmaal duurder dan begin dit jaar. Maar Rusland is weinig geneigd om over de brug te komen, omdat de Europese Unie al jaren sancties toepast.

De Duitse regulator beslist wellicht pas in januari of de Nord Stream 2-pijpleiding in gebruik kan worden genomen.