Russische centrale bank doet flinke renteknip

Niet alleen centrale banken in ontwikkelde landen hebben een probleem met het bestrijden van het spook der lage inflatie.

De centrale bank van Rusland zette vandaag flink de schaar in de rente. De monetaire autoriteit verlaagde de rente van 7 naar 6,5 procent. De laatste keer dat Rusland de rente met 50 basispunten verlaagde was bijna twee jaar geleden. De knip is inmiddels de vierde opeenvolgende verlaging op rij.