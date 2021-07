S&P500-zitje katapulteert Moderna naar record

Op een vlakke Wall Street-dag - de Dow Jones noteert licht hoger - zet Moderna nog maar eens een record neer. Het biotechbedrijf schrijft bij de start van de handel 7 procent bij naar 277 dollar. De reden: de indexbeheerder S&P kondigde gisteravond aan dat Moderna vanaf 21 juli in de invloedrijkste aandelenkorf van Wall Street zal noteren.

De vaccinfabrikant - ticker MRNA - is logischerwijs een van de grote winnaars van de pandemie en is sinds de beursgang eind 2018 ruim vertienvoudigd, met een beurswaarde die sinds de wereld kennismaakte met Covid-19 van minder dan 10 miljard naar meer dan 110 miljard dollar racete. De deltavariant gaf het aandeel recent nog een extra shot in de arm.