Saoedi-Arabië lanceert prijzenoorlog op oliemarkt

De Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco lanceert de grootste prijsverlaging in 20 jaar.

Aramco verlaagt in april de officiële verkoopprijs van zijn belangrijkste oliesoort Arab Light met 6 dollar voor Aziatische klanten, met 7 dollar voor Amerikaanse klanten en met 6 tot 8 dollar voor klanten uit Noordwest-Europa. Dat staat in een document dat het persbureau Bloomberg heeft kunnen inkijken. Analisten hadden een prijsverlaging met 1,9 dollar voorspeld.

De prijsverlaging komt één dag na de mislukte onderhandelingen tussen het oliekartel OPEC en Rusland over een beperking van de olieproductie. De OPEC stelde voor zijn productie met 1 miljoen vaten per dag te verminderen om de olieprijs op te krikken. Maar het eiste dat Rusland en zijn bondgenoten hun productie met 500.000 vaten terugschroeven. Moskou weigerde. De olieprijs op de markt is sterk gezakt omdat de corona-epidemie de vraag naar olie sterk heeft doen dalen.