Schaarste aan aandelen en obligaties stut markten

Er is volgend jaar wellicht veel meer vraag naar aandelen en obligaties dan aanbod. Die mismatch is een sterke motor om de prijzen hoger te sturen.

Op de financiële markten heerst al enige tijd schaarste aan effecten om in te investeren, blijkt uit een rondvraag van de nieuwsdienst Reuters bij banken en beurshuizen. Hoewel bedrijven in 2020 wereldwijd voor bijna 1.000 miljard dollar nieuwe aandelen naar de beurs brachten, volstond dat niet om aan de extra vraag van beleggers te voldoen.

Er verdwenen ook veel bedrijven van de beurs door biedingen van hun hoofdaandeelhouders of door investeringsgroepen. Ondernemingen kopen ook eigen aandelen in. In de obligatiemarkt halen de centrale banken veel papier uit de markt. In de eurozone houden de centrale banken ongeveer de helft van alle staatsobligaties aan.