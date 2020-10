Schalie-olie brengt wat animo op kabbelend Wall Street

Een jaknikker in het Permische bekken in Texas, waar Concho Resources actief is.

Na een portie gemengde resultaten van grootbanken noteren de Amerikaanse beurzen nagenoeg stabiel. Het schalie-oliebedrijf Concho Resources heeft volgens Bloomberg de interesse gewekt van ConocoPhillips.

Het gekibbel tussen Republikeinen en Democraten over een nieuw stimuluspakket houdt aan. Beide partijen blijven bij hun standpunt, zodat er geen verse hulp meer moet worden verwacht vóór de Amerikaanse verkiezingen. De markten lijken zich daarbij te hebben neergelegd.

Omstreeks 16.35 uur blijven de Dow Jones en de S&P500 quasi stabiel. De Nasdaq Composite zakt 0,2 procent.

Na JPMorgan Chase en Citigroup dinsdag gaven drie andere Amerikaanse grootbanken hun kwartaalresultaten vrij. Die waren nogal gemengd, maar een rode draad is wel dat de provisies die banken aanleggen voor slechte leningen, over het algemeen niet zijn toegenomen.

De beste cijfers kwamen van Goldman Sachs . De zakenbank boekte veel meer winst dan verwacht in het derde kwartaal: 9,68 dollar per aandeel, dubbel zoveel als een jaar eerder en ruim meer dan de 5,57 dollar waar analisten op rekenden. Alle divisies van Goldman Sachs realiseerden een hogere omzet, maar de tradingtak en de divisie vermogensbeheer staken er bovenuit. Toch is de koerswinst bescheiden: het aandeel wint 0,1 procent.

Bank of America en Wells Fargo stelden dan weer teleur. Bank of America (-3,8%) zag omzet en winst dalen, en had last van lagere rente-inkomsten en hogere voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen.

Wells Fargo (-4,3%) ging in het derde kwartaal onder de lat door. De nettowinst kwam met 1,72 miljard dollar 57 procent lager uit dan vorig jaar. Per aandeel was dat 42 cent, waarmee de bank onder de gemiddelde analistenraming van 45 cent bleef. Wells Fargo zag zijn kredietverlening met 2 procent krimpen. Daarnaast drukte de bijna-nulrente in de VS de rente-inkomsten en keek de bank ook tegen hogere kosten aan.

iPhone 12

Apple stelde dinsdag de nieuwe iPhone 12 voor. Het bijzondere aan dit toestel is dat het compatibel is met 5G, nieuwe netwerktechnologie die razendsnel mobiel internet mogelijk maakt. Beleggers reageerden echter lauwtjes en stuurden het aandeel Apple 3 procent lager. Vandaag herstelt het aandeel wat: er komt 0,6 procent bij.

Concho Resources

Uitblinker op Wall Street is Concho Resources . Bloomberg vernam uit goede bron dat ConocoPhillips over een overname van de producent van schalie-olie en schaliegas onderhandelt. Het is momenteel onzeker of de gesprekken tot een effectieve deal zullen leiden.