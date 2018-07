Schatkist heeft al driekwart financiering 2018 op zak

Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft sinds begin dit jaar al ruim 26 miljard euro ontleend. Dat is 77 procent van de 34,25 miljard die het in 2018 wil ophalen.

'Er is veel vraag naar langlopend papier ', zegt Anne Leclercq, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. 'Er is speculatie dat de Europese Centrale Bank de coupons en vervallende obligaties van haar portefeuille vooral op lange termijn zal herbeleggen. De lichte stijging van de langetermijnrente vorige week leidde tot extra interesse.'

Omdat beleggers veel interesse hebben in langlopend papier besliste de schatkist om de al bestaande obligaties met vervaldagen in 2037 en 2066 opnieuw aan te bieden. Leclercq: 'De door investeerders geboden prijzen lagen dicht bij elkaar en daarom hebben we van die obligaties veel papier geplaatst.'

De looptijd van de maandag geveilde obligaties bedraagt gemiddeld 18,65 jaar. Dat is volgens Leclercq de langste gemiddelde looptijd van obligaties die ooit via een aanbesteding werden verkocht aan investeerders. Maar de schatkist haalt niet alleen geld op via veilingen. Ze gaf in 2016 een klassieke staatsobligatie (OLO) uit met een looptijd van 50 jaar en een obligatie op maat (EMTN) met een looptijd van 100 jaar.