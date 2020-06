Schatkist leent recordbedrag van 60 miljard in 2020

De federale overheid moet dit jaar bijna dubbel zoveel ontlenen als vorig jaar om de forse stijging van het begrotingstekort te dekken.

'2020 kondigt zich totaal anders aan dan de vorige jaren.' Dat heeft Jean Deboutte, de topman van het Federaal Agentschap van de Schuld, woensdag gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld. Hij verwees naar de impact van de coronacrisis, die het begrotingstekort in 2020 doet oplopen tot meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product.

Het begrotingstekort stijgt in 2020 boven 10 procent van het bruto binnenlands product. Jean Deboutte Topman Federaal Agentschap van de Schuld

Het schuldagentschap moet dit jaar 60,35 miljard euro lenen om het federale begrotingstekort te dekken en vervallende obligaties te herfinancieren. Vorig jaar bedroeg de financieringsbehoefte slechts 34,7 miljard. Het valt op dat de schatkist meer moet lenen dan tijdens de financiƫle crisis van 2008, toen ze snel zowat 20 miljard moest ophalen om wankele banken te redden.

Het is mogelijk dat de schatkist een beperkt deel van die 60 miljard kan ontlenen bij de Europese Unie, om via het zogenaamde SURE-programma de kosten van tijdelijke werkloosheid te betalen. Dat zou goedkoper zijn omdat de Europese Unie met rating AAA de hoogste score van kredietwaardigheid heeft en daardoor goedkoper geld kan ophalen.

Rentelasten

De schatkist haalde sinds begin dit jaar al 31,2 miljard euro op met obligaties die een gemiddelde looptijd hebben van 14,06 jaar. Dat is 63,6 procent van de 49 miljard die het schuldagentschap over het hele jaar wil ontlenen op lange termijn.

Maar die uitgiften doen de rentelasten nauwelijks stijgen. De nieuwe langlopende obligaties hebben een rente van gemiddeld 0,18 procent, waardoor de rentelasten slechts 57 miljoen per jaar bedragen. 'Een gemiddelde rente van 0,18 procent voor langlopende obligaties is een aboluut record', signaleerde Deboutte. De rente is zeer laag omdat de Europese Centrale Bank sinds begin dit jaar voor zowat 14 miljard euro Belgische staatsobligaties heeft gekocht.

De gemiddelde rente op de totale federale schuld brokkelt verder af en bedroeg eind mei nog 1,85 procent, tegenover 2 procent eind 2019 en bijna 4 procent in 2010. In absolute cijfers zakten de rentelasten van 11,5 miljard in 2010 naar 8,66 miljard in 2018 en 8,36 miljard in 2019. Dat is opmerkelijk, omdat de looptijd blijft stijgen. De looptijd van de schuld overschreed de grens van 10 jaar en bedraagt nu 10,02 jaar, versus 9,81 jaar eind vorig jaar en 6 jaar in 2010.

Federalisering schuldbeheer

Als de gemeenschappen en gewesten zich zouden financieren via de federale schatkist is op termijn een besparing van 200 miljoen per jaar mogelijk. Alexandre De Geest Administrateur-generaal van de Thesaurie

Maar de rentelasten kunnen nog lager. 'Als de gemeenschappen en gewesten zich zouden financieren via het Federaal Agentschap van de Schuld zijn belangrijke besparingen mogelijk', zei Alexandre De Geest, de administrateur -generaal van de Thesaurie. 'De gemeenschappen en gewesten betalen gemiddeld 0,3 procentpunt meer rente dan de federale overheid. Omdat ze een schuld hebben van 63,2 miljard is op termijn een besparing van 200 miljoen per jaar mogelijk.'

De deelstaten hebben nu elk een eigen schatkist en lenen apart op de kapitaalmarkt. Een herfederalisering van het schuldbeheer is wellicht niet voor morgen. De Geest: 'We hebben geen directe vraag gekregen van de minister (Alexander De Croo). Dit is een interne denkoefening van de Thesaurie. We hebben nog geen contact gehad met de gemeenschappen en gewesten. Dit is niet iets wat men in twee dagen kan regelen.'