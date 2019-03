Schatten zoeken bij eeuwig lage rente

De Europese langetermijnrente zal nog geruime tijd erg laag blijven door de nieuwe maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag aankondigde. Welke obligaties zijn nog aantrekkelijk?

‘De Europese Centrale Bank (ECB) maakt het ons supermoeilijk’, zegt Steven Vandepitte, beleggingsstrateeg van ING België. Hij verwijst naar het pakket stimuli dat de ECB donderdag aankondigde om de groei en inflatie op te krikken. De ECB belooft haar rentetarieven minstens tot eind 2019 te handhaven op het huidige, historisch lage niveau. Ze zal ook van september 2019 tot maart 2021 extra leningen verstrekken aan de banken om de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven te stimuleren.

De verlenging van het uitzonderlijk soepele monetaire beleid heeft tot gevolg dat ook de langetermijnrente laag blijft. Beleggers die overwegen Europese staatsobligaties te kopen of obligaties van Europese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid moeten er dus niet op hopen dat ze binnenkort een hogere vergoeding krijgen.

Bijna alle specialisten vinden obligaties van groeilanden aantrekkelijk.

In die context van lage langetermijnrente raden de meeste banken en vermogensbeheerders hun klanten aan om minder dan normaal te beleggen in obligaties. Toch verdienen obligaties nog altijd de aandacht van beleggers, zeggen specialisten. ‘Obligaties blijven een buffer in een beleggingsportefeuille’, zegt Dirk Thiels, beleggingsstrateeg van KBC. ‘Als de economische conjunctuur tegenvalt, kunnen de koersen van staatsobligaties stijgen.’

Peter De Coensel, hoofd obligatiebeheer van Degroof Petercam Asset Management, zegt dat de recente bijsturing van de communicatie van de Amerikaanse centrale bank (Fed) nog belangrijker is dan het beleid van de ECB. ‘De Fed signaleerde een pauze in de cyclus van renteverhogingen. Dat leidde tot een positief momentum op de obligatiemarkten.’

Groeimarkten

Bijna alle specialisten vinden obligaties van groeilanden aantrekkelijk. Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, ziet daarvoor drie redenen. ‘De Fed plant voorlopig geen renteverhoging, de dollar zal wellicht niet stijgen en China plant stimuli om de groei te ondersteunen. In 2018 waren de Amerikaanse renteverhogingen en de stijging van de dollar molenstenen voor de groeimarkten.’ De ervaring leert dat groeimarkten vaak klappen krijgen als de Fed de rente optrekt.

Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer van de vermogensbeheerder Candriam, vindt obligaties van Brazilië, Polen, Hongarije en het Midden-Oosten aantrekkelijk. Hij verkiest sinds kort groeimarktobligaties in dollar boven die in lokale munt. ‘De munten van de groeilanden zijn de jongste maanden duidelijk gestegen. We zijn nu wat voorzichtiger met obligaties in lokale munt.’

De Coensel daarentegen heeft een voorkeur voor groeimarktobligaties in lokale munt. ‘Het rendement van dit soort obligaties bedraagt zowat 5,5 procent en het is mogelijk dat de munten van groeilanden verder stijgen. Maar de keuze van het land is uiterst belangrijk. Braziliaanse obligaties zijn aantrekkelijk dankzij een pensioenhervorming en Mexicaanse dankzij een hervorming van de energiesector. In Zuid-Afrika is het pragmatische beleid van president Cyril Ramaphosa goed nieuws voor de obligatiemarkt. Te mijden zijn Argentijnse en Turkse obligaties.’

Een gediversifieerde portefeuille is wenselijk om het risico van groeimarktobligaties voldoende te spreiden, zeggen Gijsels en Vandepitte. De ING-specialist raadt particuliere beleggers aan om via een beleggingsfonds te investeren in obligaties van groeilanden.

Voorts valt op dat de meeste vermogensbeheerders staatsobligaties verkiezen boven bedrijfsobligaties, hoewel het rendement van overheidspapier lager is. ‘Staatsobligaties bieden bescherming tegen een recessie’, signaleert Vandepitte. ‘We zijn uiterst voorzichtig met bedrijfsobligaties.’

Een groeivertraging en zeker een recessie leiden doorgaans tot hogere koersen van staatsobligaties en een daling van de langetermijnrente, omdat centrale banken dan hun monetair beleid versoepelen en beleggers vluchten naar veilige havens. Bedrijfsobligaties zijn kwetsbaarder omdat lage groei het risico vergroot dat sommige ondernemingen hun obligaties niet kunnen terugbetalen.

Amerikaans overheidspapier heeft als voordeel dat het meer opbrengt dan de meeste Europese staatsobligaties.

Gijsels kijkt vooral naar Amerikaanse staatsobligaties. ‘Bij een volgende recessie kan de Amerikaanse tienjaarsrente dalen naar 2 procent of nog lager. Treasuries zijn een verzekering tegen een recessie en een van de veilige havens. Een recessie in de VS in 2020 of 2021 is mogelijk.’ Vandepitte zit op dezelfde golflengte. ‘Als we een recessie krijgen, zullen Treasuries het goed doen. Ze beveiligen de obligatieportefeuille.’

Amerikaans overheidspapier heeft als voordeel dat het meer opbrengt dan de meeste Europese staatsobligaties. Het brutorendement van tienjarige staatsobligaties bedraagt 2,6 procent in de VS, tegenover minder dan 0,1 procent in Duitsland en 0,5 procent in België. Maar beleggers die investeren in Amerikaanse staatsobligaties lopen wel een wisselkoersrisico. De meeste economen zien de dollar het komende jaar lichtjes dalen tegenover de euro.

Ook obligaties in Noorse kroon zijn volgens Gijsels een veilige haven. ‘Noorwegen heeft grote financiële reserves en weinig schulden.’ De Noorse tienjaarsrente is met 1,6 procent hoger dan de Belgische rente maar lager dan de Amerikaanse rente.

KBC investeert het obligatieluik van zijn modelportefeuilles bijna volledig in de eurozone. Thiels: ‘Zolang het economische plaatje niet verbetert, zijn we niet geneigd op de kar van bedrijfsobligaties te springen. Er is een risico van schadegevallen (wanbetalingen). Daarom zoeken wij kwaliteitsobligaties. We beperken de looptijden tot twee of drie jaar, hoewel het rendement van die obligaties niet veel hoger is dan nul. Maar dit soort obligaties beschermt ons tegen een rentestijging. De diversificatie naar dollarobligaties en de groeimarkten is heel beperkt. Wie Amerikaanse obligaties koopt, loopt een muntrisico.’

In de eurozone bestaan er aanzienlijke renteverschillen. De tienjaarsrente varieert van ongeveer 0 procent in Duitsland tot 3,8 procent in Griekenland. Vandepitte laat zich niet verleiden door de hoge Griekse en Italiaanse rente. ‘Bij volatiliteit op de markten behoren staatsobligaties uit die landen tot de eerste slachtoffers. Ze reageren als bedrijfsobligaties.’

De Coensel zoekt wel wat extra rendement in sommige landen van de eurozone met een iets hogere rente. Hij investeert meer dan normaal in overheidspapier van Spanje (tienjaarsrente van 1,1 procent) , Portugal (1,3%) , Slovakije (0,7%) en Cyprus (1,8%) en minder dan normaal in Duitse en Franse staatsobligaties.

Bankobligaties

De specialist van Degroof Petercam ziet ook potentieel in obligaties die zijn uitgegeven door banken. ‘Ze blijven aantrekkelijk ondanks de enorme stijging sinds begin dit jaar. Europese banken hebben hoge kapitaalbuffers en zijn vrij zekere investeringen.’ Hij verwacht niet dat het toenemend aantal witwasschandalen een negatieve invloed zal hebben op de bankobligaties.

Forest investeert meer dan normaal in ‘high yield’-obligaties. Dat zijn bedrijfsobligaties met een rommelrating. ‘Kwaliteitsobligaties zijn duurder en hebben een laag rendement. Beleggers die ‘high yield’-obligaties kopen, moeten wel erg selectief zijn. De vertraging van de economische groei zal het aantal wanbetalingen doen stijgen.’