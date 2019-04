Scheut optimisme jaagt beurzen hoger

De Europese aandelenmarkten stijgen woensdag naar het hoogste peil in zes maanden dankzij het optimisme over de handelsonderhandelingen en de wereldeconomie.

Zowel de Bel20 als de EuroStoxx50 noteert woensdag bijna 1 procent hoger. Het is van september vorig jaar geleden dat de Belgische en Europese aandelenindexen zo hoog noteerden. De chemie-aandelen, bankaandelen en auto-aandelen, die allemaal conjunctuurgevoelig zijn, behoren tot de grootste stijgers.

Het optimisme op de aandelenmarkten is te danken aan een stroom positieve nieuwsberichten. Amerikaanse en Chinese functionarissen hebben een oplossing gevonden voor de meeste meningsverschillen over de onderlinge handel, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Een handelsakkoord tussen beide grootmachten zou een opsteker zijn voor de wereldeconomie.

Gunstige stemming

Bovendien is de economische groei in de eurozone en China hoger dan verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers. De hoger dan verwachte groei in de Europese dienstensector in maart vermindert de bezorgdheid over een sterke afkoeling van de economie. Ook de Chinese dienstensector groeit meer dan voorzien.

Ten slotte groeit de hoop op een brexitdoorbraak. De Britse premier Theresa May kondigde dinsdagavond aan dat ze met oppositieleider Jeremy Corbyn naar een oplossing zal zoeken voor de impasse over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.