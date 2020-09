Schotse Tesla-fan van het eerste uur casht 'met tegenzin' miljarden

Een luxeprobleem voor de Schotse beheerder Baillie Gifford: na de stratosferische klim van het aandeel was Tesla te dominant in de portefeuille geworden.

De vermogensbeheerder Baillie Gifford, die eerder bij Umicore en Argenx blijk gaf van een neus voor timing, zegt onverkort te blijven geloven in de pionier van elektrische auto's Tesla.

Het is een 'probleem' van het soort waar veel beleggers een arm en een been voor zouden geven: een te sterk gestegen aandeel in portefeuille hebben. Daar kampt Baillie Gifford mee. Een mededeling aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC leert dat de Schotse vermogensbeheerder zijn belang in Tesla heeft teruggebracht tot 4,25 procent.

Het aandeel Tesla was te dominant geworden in onze klantenportefeuilles en dus moesten we conform onze interne richtlijnen verkopen. James Anderson Baillie Gifford

Eind december waren de Schotten met 7,7 procent na oprichter Elon Musk de grootste 'externe' aandeelhouder van de pionier in elektrische auto's. Met de verkoop cashte Baillie Gifford volgens 'een voorzichtige raming' van de zakenkrant Financial Times zeker 17 miljard dollar.

En toch cashte de beheerder eerder met tegenzin, klinkt het in de Schotse pers. Volgens fondsbeheerder James Anderson is het aandeel met een verzesvoudiging van de koers sinds Nieuwjaar simpelweg te hard gestegen. Daardoor dreigde het beleggingsfonds tot een Tesla-vehikel in plaats van een gediversifieerd aandelenfonds uit te groeien. 'Het aandeel was te dominant geworden in onze klantenportefeuilles. Conform onze interne richtlijnen moesten we verkopen.'

Anderson haast zich te zeggen dat hij onverkort in Tesla blijft geloven. Baillie Gifford kun je gerust een Musk-fan van het eerste uur noemen. De Schotten begonnen al in 2013 een positie op te bouwen in Tesla. Toen noteerde het aandeel, aangepast voor de aandelensplitsing deze week, rond 7 dollar.

'Tesla komt vanuit een softwareachtergrond, een typische Silicon Valley-achtergrond zeg maar. De wil om te innoveren en om risico te nemen maakt het compleet verschillend van de risicoaverse auto-industrie', legde Baillie Gifford drie jaar geleden in een nota uit.

Bij een forse terugval van de beurskoers verhogen we met plezier ons belang opnieuw. James Anderson Baillie Gifford

Dat vertrouwen staat nog altijd als een huis. 'We blijven zeer optimistisch over de toekomst van het bedrijf. Tesla heeft niet langer moeite om kapitaal op te halen (Musk & co lanceerden deze week met rugdekking van de sterk gestegen beurskoers een kapitaalronde van 5 miljard dollar, red.), maar bij een forse terugval van de beurskoers verhogen we met plezier ons belang opnieuw', legt Anderson uit in een mededeling.

Anderson deelt ook nog een tik uit aan een vaak kritische analistenwereld. 'We zijn erg dankbaar voor de enorme verwezenlijkingen van Tesla in een transport- en energierevolutie, vaak tegen persistente scepsis en zelfs vijandelijkheid in. Zonder de inspanningen van Tesla zouden de kansen om een klimaatramp te vermijden een stuk kleiner zijn.'

Umicore

Voor Belgische beleggers doet Baillie Gifford een belletje rinkelen. De beheerder uit Edinburgh ontpopte zich vorig jaar tot de op een (GBL) na grootste aandeelhouder van Umicore . De motie van vertrouwen kwam er op het ogenblik dat de materialengroep op de beurs een zware tik geïncasseerd had na een fors winstalarm dat twijfels deed rijzen over het potentieel van de batterijmaterialentak van de groep. Ook hier zette Baillie Gifford in op het potentieel van de elektrische auto.