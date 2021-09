Sectorrotatie 2.0 door stijgende rente?

De oplopende rente lijkt wederom te zorgen voor een sectorrotatie van techbedrijven naar aandelen van de oude economie. Dat zou de tweede keer zijn dit jaar.

Hij is helemaal terug: de Amerikaanse rente. Begin dit jaar was de oplopende rente al de grote schrik voor technologiewaarden, maar deels omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) steeds beloofde de omvangrijke monetaire stimulus in stand te houden piekte de rente eind maart op 1,74 procent om vervolgens terug te vallen naar 1,18 procent begin augustus.

Nu loopt de rente alsnog op. Dat lijkt vooral te maken te hebben met een aanhoudend hoge inflatie en de aankondiging van de Fed om het opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan aankopen per maand af te bouwen. Tijdens de laatste persconferentie die standaard volgt op een Fed-vergadering zei voorzitter Jerome Powell dat een verlaging al mogelijk is vanaf de eerst volgende vergadering in november. Daardoor zien we ineens dat de rente in snel tempo oploopt en ook vandaag weer met 2 basispunten klimt tot 1,5044 procent.

De vraag voor u als belegger is nu: hoe gaat dit de beurs beïnvloeden? Om die te beantwoorden hoeven we waarschijnlijk alleen maar te kijken naar wat de impact was eerder dit jaar, toen de rente dus ook al flink steeg. En toen zagen we een sectorrotatie van technologie-aandelen naar aandelen van de oude economie. Ook nu zien we weer zo'n beweging, want terwijl de industriegraadmeter Dow Jones gisteren 0,2 procent hoger afsloot, moest de techbeurs Nasdaq afsluiten met een verlies van 0,5 procent. Ook de S&P500 - voor meer dan een vijfde Big Tech - leverde 0,3 procent in.

Tech

De verklaring hiervoor is dat een hogere rente de huidige waarde van toekomstige winsten verlaagt. Dat is met name een probleem voor techaandelen, omdat hierbij de grootste winsten vaak ver in de toekomst liggen. En daarom stappen beleggers in dat geval liever in aandelen van de oude-economie die vaak goedkoper zijn en waarvan de huidige cashflows hoog zijn.