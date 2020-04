Shell knipt voor het eerst sinds WO II in dividend

De oliereus vindt het niet langer voorzichtig om in het huidige barre klimaat jaarlijks 15 miljard dollar uit te keren.

Een complete verrassing is het niet meer gelet op de historische tuimelperte voor de olieprijs, maar historisch is het even goed: de Nederlands-Britse oliereus Royal Dutch Shell knipt voor het eerst sinds W.O. II in het dividend, leert een mededeling in de marge van het somber kwartaalrapport.

En dat niet zo'n klein beetje: het kwartaaldividend zakt met bijna twee derde, van 47 naar 16 dollarcent. 'Gelet op het risico op een lange periode met economische onzekerheid, zou het huidig niveau van uitkeringen behouden niet voorzichtig zijn. We hebben deze beslissing genomen om ons financieel weerbaar te maken en flexibiliteit te behouden', zegt voorzitter Chad Holliday.

Shell is in absolute bedragen één van de grootste dividendbetalers ter wereld. Over boekjaar 2019 liet de multinational - voor duizenden Nederlanders en Britten hét goedehuisvaderaandeel - nog 15,2 miljard dollar dividenden naar de aandeelhouders vloeien. Daar kwamen nog eens dik 10 miljard dollar inkopen van eigen aandelen bij. Die verminderen het aantal 'hongerige mondjes' en zijn dus - in normale tijden - het equivalent van een toekomstig hoger dividend.

In totaal dus 25 miljard uitkering in 2019, direct en indirect. Aangezien Shell ook voor 23 miljard dollar investeerde, volstond de cashflow van 42,2 miljard vorig jaar al niet om die royale uitkering te financieren en ging de groep toen al extra schulden aan. Shell had de inkopen van eigen aandelen al stopgezet, nu gaat dus ook het mes in het dividend.

De knip volgt op een belabberd kwartaalrapport. Netto dook Shell over het eerste kwartaal nipt in het rood, terwijl er een jaar eerder 6 miljard dollar winst was.

Gezuiverd voor voorraadwijzigingen halveerde de nettowinst (wat Shell 'current cost of supplies' winst noemt) bijna, van 5,3 naar 2,76 miljard dollar. Die 'CCS winst' gaat er van uit dat de huidige (lage) olieprijs de basis is voor de afgelopen kwartaal verkochte vaatjes olie, niet de veel hogere historische inkoopprijs. Analisten hanteren die maatstaf als belangrijkste barometer voor de 'onderliggende' winstevolutie.

-39% Royale koersval Het aandeel Royal Dutch Shell verloor dit jaar al 39 procent op de Amsterdamse beurs

Op de Amsterdamse beurs koerst Royal Dutch Shell 7 procent lager op 16,04 euro, wat het verlies sinds begin 2020 op 39 procent brengt.