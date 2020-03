Shorten maand lang verboden op Euronext Brussel

Het nieuwe verbod is algemeen en geldt voor alle bedrijven die op Euronext Brussel en op het groeisegment Euronext Growth noteren. Het verbod geldt ook voor indexgerelateerde instrumenten wanneer de Brusselse aandelen een gewicht van meer dan 20 procent in de index hebben, zo blijkt uit een persbericht .

Het verbod gaat op woensdag 18 maart in en loopt tot vrijdag 17 april.

Het algemene shortverbod moet wat meer rust brengen op Euronext Brussel en helpen om extreme koersvallen te vermijden. FSMA-woordvoerder Johan Corthouts zei dinsdag aan De Tijd dat het de bedoeling is ‘om de wanordelijke terugval van aandelen en à la baisse speculatie tegen te gaan’.

Euronext Brussel is niet de eerste Europese beurs die een verbod op shortselling invoert. In Madrid is shorten voor een maand verboden en ook Frankrijk overweegt dergelijke maatregel.