Shorter Eisman gokt op brexit zonder Europese deal

Eisman, die bij de fondsbeheerder Neuberger Berman werkt, gaat short op twee grote Britse banken omdat hij ervan overtuigd is dat de Britten geen gunstig handelsakkoord met de Europese Unie zullen sluiten. Dat zei hij tijdens een conferentie in Dubai zondag, zonder echter namen te noemen.

'De brexit is een van de grootste risico's voor de wereldeconomie die ik zie', zei Eisman. 'Ik denk dat de Britse regering wel tot een akkoord met de EU zal komen, maar dat het Britse parlement dat daarna zal verwerpen. Daarom ga ik short op twee banken. Ik heb echter een vijftigtal namen die in het oog houdt om te shorten op de Londense beurs. Als ik denk dat Jeremy Corbyn (de voorzitter van Labour, red.) premier zal worden, short ik ze meteen allemaal. Corbyn is een Troskyist. Nu, ik ken mijn geschiedenis en ik weet dat je niet in het VK geïnvesteerd wil zijn als een Trotskyist er eerste minister is.'