Shorters ruiken bloed bij Nyrstar

De vrije val van Nyrstar is niet te stuiten. Vrijdag duikt het aandeel van de zinkspecialist nog eens tot 16 procent lager naar 2,08 euro. Dat is een onwaarschijnlijke 55 procent lager dan vóór Nyrstar exact een week geleden een winstwaarschuwing uitstuurde .

Die waarschuwing heeft de onrust aangescherpt over de erg zware schuldenlast van de groep, die dit jaar waarschijnlijk voor de zesde keer in zeven jaar netto in het rood zal duiken. Meer dan ooit rijst de vraag of de groep ooit voldoende cashflow kan genereren om die schulden af te lossen.