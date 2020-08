Shortposities op laagste peil sinds 2004

Hefboomfonsen hebben hun shortposities, waarbij ze uitgaan van dalende koersen, verlaagd naar het laagste peil in 16 jaar. 'Net nu scepsis meer dan ooit aan de orde is'.

Een wereldwijde recessie, dalende bedrijfswinsten, een handelsoorlog en het vooruitzicht op zeer rommelige presidentsverkiezingen in de VS zijn niet genoeg om het beursenthousiasme te stuiten. Een nieuw bewijs van de groeiende tweespalt tussen de reële economie en de beurs is de scherpe daling van het aantal shortposities.

Een studie van Goldman Sachs wijst uit dat 1,8 procent van de verhandelbare aandelen op de brede Amerikaanse beursindex S&P500 in shortposities zit. Dat is het laagste peil sinds 2004. In alle sectoren behalve de energiesector, wijst de studie uit, zijn de shortposities op hun dunste niveaus in minstens vijftien jaar.

1,8% Shortposities op S&P 500 Laagste peil sinds 2004

Ook in Brussel, zo brachten cijfers van de beurswaakhond FSMA recent aan het licht, is het aantal shortposities sinds het opheffen van het shortverbod in mei stevig teruggelopen.

Uitstervende beren

In de voorbije vijf maanden werd er liefst 13.000 miljard dollar aan beurswaarde toegevoegd in een rally die zelfs de meest aggressieve stier heeft verbaasd. De S&P 500 steeg in de voorbije vijf maanden met 52 procent. 'Die stijging werd mee gedragen door de shorters die hun posities omdraaiden', zegt een portfoliomanager aan Bloomberg. 'Maar dat effect raakt stilaan uitgespeeld nu er nog slechts een kleine hoeveelheid aan uitstaande aandelen in shortposities zit'.

Ook bij de dotcombubbel werden shorters uit de markt geduwd op een moment dat scepsis net aan de orde was. Andrew Adams Beurstrateeg

Het tij wordt moeilijker te keren nu particuliere beleggers massaal naar onrendabele bedrijven zoals de elektrische truckbouwer Nikola en vaccinbelofte Moderna stromen. Meer geld wordt gedwongen om de rally te omarmen, waarbij de sterke winstkrimp bij bedrijven en de slechte economische vooruitzichten worden genegeerd en beleggers zich in grote mate optrekken aan fiscale en monetaire stimulusmaatregelen. Met 26 keer de verwachte winst, handelt de S&P 500 op het hoogste veelvoud sinds het dotcom-tijdperk.



4,5% Percentage van het aantal tesla-aandelen in shortposities Een historisch minimum

Tesla is een typerend voorbeeld. Dit jaar verloren shorters al ruim 23 miljard dollar door tegen het aandeel te speculeren waarop veel van hen hun kar keerden. Zelfs aan de huidige astronomische waardering, zit nog slechts 4,5 procent van de aandelen in shortposities. Dat is een historisch minimum en 30 procent minder dan een jaar eerder, volgens gegevens van onderzoeksbureau IHS Markit.