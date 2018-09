Shurgard Europe trekt naar de Brusselse beurs

De beursintroductie zelf is een private plaatsing die alleen weggelegd is voor grote beleggers . Kleine Belgische beleggers die geïnteresseerd zijn zullen dus geduld moeten oefenen tot het aandeel effectief op de Brusselse beurs noteert en 'tweedehands' aandelen kopen.

In de aanloop naar de beursgang heeft Shurgard Europe zijn twee aandeelhouders - de Amerikaanse meubelbewaarder Public Storage en het pensioenfonds van de staat New York - al in de watten gelegd met 300 miljoen dollar uitzonderlijk dividend .

Let wel: technisch gezien gaat het niet om een 'Belgische' IPO: Shurgard Europe heeft immers zijn hoofdkantoor in het Luxemburgse Munsbach. En dus is de kans reëel dat er dit jaar geen enkel Belgisch bedrijf naar de Brusselse beurs trekt, nadat de staatsbank Belfius vorige week de stekker uit de beursplannen trok. Er was alleen het kleine Britse biotechbedrijf Acacia Pharma en de Belgisch retailholding FNG, die zijn Amsterdamse notering opnieuw voor een Brusselse inruilde.