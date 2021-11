Shurgard aast op grote Zweedse deal

Een biedoorlog met de Amerikaanse pensioenreus TIAA illustreert hoe zeer opslagruimtes in deze pandemie 'booming business' zijn.

De opslagspecialist Shurgard lanceert een bod op de Zweedse rivaal 24Storage . De Luxemburgse groep biedt 72 kronen cash per aandeel, wat 24Storage op 1,08 miljard kronen (107 miljoen euro) waardeert.

Shurgard countert met de grootste overname sinds de beursgang in oktober 2018 het bod van 62 kronen per aandeel dat de Amerikaanse pensioenreus TIAA twee weken geleden uitbracht op de enige Zweedse beursgenoteerde specialist in tijdelijke opslagruimtes.