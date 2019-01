Shutdown zet cijferaars op dieet

Net nu de Amerikaanse centrale bank belooft het beleid 'snel en flexibel' bij te zullen sturen, dreigt ze blind te moeten varen omdat het gros van de cijferaars in Washington zonder loon thuiszit.

Cijfervreters moeten noodgedwongen op dieet door de Amerikaanse shutdown. De voor maandag geplande verse data over de fabrieksbestellingen - een belangrijke indicator om de bedrijfsinvesteringen in te schatten - zullen er niet komen, omdat het ministerie van Handel tot nader order financieel drooggelegd is door de confrontatie over de begroting tussen het Witte Huis en het Congres.

Dat geldt ook voor het Bureau of Economic Analysis, de leverancier van onder meer de data over het bruto binnenlands product. Die 'number crunchers' vallen ook onder de minister van Handel.

Alerte lezers zullen zich meteen afvragen waarom er vorige vrijdag dan een - tot jolijt van beleggers uitstekend - banenrapport op beleggers is losgelaten. Wel, dat is omdat het ministerie van Arbeid tot nader order wel over fondsen beschikt om te blijven draaien.

Maandag krijgen beleggers ook data over het ondernemersvertrouwen in de dienstensector voor de kiezen, omdat die cijfers bijgehouden worden door een privé-organisatie (Institute for Supply Management).

Als de shutdown langer duurt, dreigt niet alleen het legertje Wall Street-economen blind te moeten varen. Dat geldt ook voor de Federal Reserve, merkt Mohamed El-Erian, economisch adviseur bij de verzekeraar Allianz, op.

En dat op het slechtst denkbare ogenblik: Jerome Powell, de voorzitter van de centrale bank, gaf vrijdag aan het beleid indien nodig 'snel en flexibel' bij te sturen. Maar voor die flexibiliteit moet Powell natuurlijk over betrouwbare data over de economie beschikken.

UCB

De verplichte sluiting van een reeks overheidsdiensten heeft ook een impact op de Food & Drug Administration (FDA), de invloedrijke waakhond van de Amerikaanse gezondheidszorg.

De FDA zegt in een mededeling op een lager pitje te draaien. De organisatie kan alleen werken rond 'kritieke situaties' en aan de beoordeling van producten op basis van al gestorte bijdragen.