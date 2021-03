Sioen heropent bod op zoek naar 'the half percent'

107.492 stukken of 0,54 procent van het kapitaal. Zoveel aandelen moet de familie Sioen nog in handen krijgen om de resterende kleine aandeelhouders te kunnen 'uitroken' en het aandeel Sioen van de beurs te schrappen.

De voorgenomen beursexit van Sioen wordt een werk van lange adem. Na het initiële - en na beleggerskritiek van 23 tot 27 euro per aandeel verhoogde - overnamebod van 28 januari tot 26 februari en het heropende bod van 10 tot 24 maart, heropent de familieholding Sihold het overnamebod een tweede keer. Van 8 tot 27 april wordt overblijvende aandeelhouders een derde keer gevraagd of ze hun stukken niet willen aanbieden.

Het objectief: 0,54 procent extra van de uitstaande aandelen binnenrijven, ofte precies 107.492 aandelen.

90 procent

De reden? Om na het overnamebod meteen de resterende aandeelhouders te kunnen uitroken zijn wettelijk twee voorwaarden nodig. Eén: de familie moet 95 procent van de aandelen in handen krijgen tijdens het bod. Dat is het makkelijke deel: Sihold heeft na de (eerste) heropening nu iets meer dan 19 miljoen stuks of 96,08 procent van de aandelen in handen.

Maar nu komt het moeilijke rekenwerk verbonden aan artikel 42 van het koninklijk besluit rond de openbare overnamebiedingen: om een vereenvoudigd uitkoopbod te mogen lanceren en de notering te schrappen moet de familie ook nog eens 90 procent van de 6,69 miljoen stukken die bij het brede publiek (de free float) zaten in handen krijgen. Dat betekent in de feiten dat een uitrookbod maar kan als de familie 96,62 procent van aandelen in handen krijgt.

Deposito- en Consignatiekas

Raakt Sioen eind april aan de 96,62 procent, dan mag Sihold het uitrookbod starten. En worden de aandelen na afloop van het uitkoopbod geschrapt. Sihold stort dan een bedrag gelijk aan de waarde van de niet aangeboden aandelen op een geblokkeerde rekening bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK).

De 'hold-outs' kunnen weerbarstige aandeelhouders zijn die tot inkering komen, maar ook aandeelhouders - of erfgenamen - die diep in een schuif nog stukken vinden. Zij kunnen bij de DCK hun stukken nog 30 jaar lang aanbieden.