Slacks slakkengang

Dinsdag komt het Amerikaanse Slack met cijfers over zijn eerste kwartaal dat loopt van mei tot en met juli. Analisten gaan ervan uit dat de specialist in zakelijke chatsessies een omzet heeft gedraaid van 208,33 miljoen dollar, tegenover een omzet van 201,65 miljoen het kwartaal daarvoor. Het verlies zou volgens de markt beperkt blijven tot 3 dollarcent per aandeel.