Slechte cijfers eurozone verhogen druk op ECB

De Europese economie heeft het niet gemakkelijk. Vrijdagochtend stelde de Duitse Ifo-index teleur. De leidende indicator die het ondernemersvertrouwen weergeeft, daalde van 101 naar 99,1 punten. De grootste economie van de eurozone heeft last van een unieke combinatie van tijdelijke negatieve effecten, zoals de nieuwe emissiestandaarden voor auto's en de lage waterstand van de Rijn die de industrie hindert.

Ook de Franse economie - na Duitsland de grootste van Europa - begint het moeilijk te krijgen. Gisteren bleek dat de IHS-indicator voor de diensten en de industrie in januari daalde van 48,7 naar 47,9, het laagste niveau in 4 jaar. Het cijfer viel zwaar tegen, aangezien analisten een stijging richting 51 hadden verwacht. De Franse economie heeft al maanden last van de protesten van de burgerbeweging van de gele hesjes.