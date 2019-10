Sleepy Joe remt recordjacht Dow af

Laat de Amerikaanse consument, sinds jaar en dag de steunbeer van de wereldeconomie, de schouders hangen? Eén maand is geen trend, maar in september gaf Joe Sixpack even niet thuis.

Er is nog geen reden voor paniek, maar als de consument ook de volgende maand de vinger op de knip houdt kan dat een teken zijn dat de economische expansie na tien jaar op zijn laatste benen loopt. Economen vrezen al een tijdje dat de zwakke Amerikaanse industrie - die al een tijd in krimpmodus is - ook de dienstensector zal besmetten en zo de economie voor het eerst sinds 2009 in een recessie kan duwen.