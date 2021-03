Snelle vaccinatie en handelsakkoord doen pond opveren

Het Britse pond is sinds begin dit jaar flink gestegen. Zal de munt haar klim voortzetten en zijn obligaties in pond aantrekkelijk?

Het ziet ernaar uit dat 2021 een goed jaar wordt voor het pond. De Britse munt steeg sinds begin dit jaar met ruim 4 procent tegenover de euro en bereikte donderdag het hoogste peil sinds februari vorig jaar. De Canadese dollar is de enige belangrijke munt die nog beter presteerde.

In het Verenigd Koninkrijk heeft al 37 procent van de bevolking minstens één prik gekregen, in de Europese Unie slechts 8 procent.

De remonte van het pond is te danken aan verscheidene factoren. In de eerste plaats verloopt de vaccinatie tegen het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk veel sneller dan in andere landen. Al 37 procent van de Britten heeft minstens één prik gekregen, tegenover slechts 8 procent van de inwoners van de Europese Unie.

Daardoor kan het Verenigd Koninkrijk sneller beginnen met de geleidelijke versoepeling van de lockdown. Premier Boris Johnson wil de economie op 21 juni volledig heropenen. Dat is welkom, want de Britse economie kromp in 2020 met 9,9 procent. De daling van de economische activiteit was groter dan in de andere ontwikkelde landen.

Ook het handelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie eind 2020 hebben gesloten geeft het pond een duw in de rug. Daardoor werd op de valreep een harde brexit vermeden, die vooral voor de Britse economie erg schadelijk zou zijn.

Voorts is het monetair beleid van de Bank of England wat minder soepel dan dat van de Europese Centrale Bank (ECB). 'In tegenstelling tot de ECB kondigde de Bank of England donderdag geen versnelling van de obligatieaankopen aan', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

Ludo Geris, obligatiespecialist van KBC, merkt op dat het verschil tussen de Britse en de Duitse langetermijnrente is toegenomen, omdat de ECB meer obligaties koopt. De Britse tienjaarsrente bedraagt zowat 0,9 procent en de Duitse -0,3 procent. Hij voegt eraan toe dat ook de extra stimulus van het begrotingsbeleid het pond ondersteunt. 'De regering heeft onlangs veel steunmaatregelen verlengd. Daardoor is de schrik voor een zwart gat voor de economie verdwenen.'

ING-econoom James Smith verwacht dat het pond nog lichtjes stijgt. 'De Bank of England probeert de stijging van de langetermijnrente en het pond niet af te remmen. We verwachten dat de munt deze maand stijgt naar 0,85 pond per euro.' De munt noteerde donderdag in de late namiddag op 0,856 pond per euro.

Geris gelooft dat het pond de komende maanden ongeveer stabiel blijft. 'Het goede nieuws zit in de koers. Een verdere stijging wordt moeilijker.'

De obligatiespecialist van KBC is geen grote fan van obligaties in pond. 'Als je in vreemde munt wil beleggen, zijn er aantrekkelijker plekken. De Britse tienjaarsrente is weliswaar hoger dan de rente van ongeveer nul in België, maar de Amerikaanse tienjaarsrente bedraagt 1,75 procent. In Tsjechië is de tienjaarsrente zowat 2 procent, terwijl de Tsjechische kroon in vergelijking met het pond stabieler is tegenover de euro.'